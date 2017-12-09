عبدالوهاب عبدالقادر: احذروا الأخطاء الدفاعية

شدد المدرب المخضرم العراقي عبدالوهاب عبدالقادر مدرب بني ياس السابق، على أهمية تقليل الأخطاء الدفاعية لخط ظهر الجزيرة، وقال عبدالوهاب الفريق خاض مباراة جيدة أمام أوكلاند سيتي في افتتاح المونديال وحقق المطلوب، لكنه وقع في فخ الأخطاء الدفاعية خصوصاً في شوط المباراة الثاني، ما جعل أوكلاند يشكل خطراً كبيراً وكان الأخير قريباً من التسجل لولا براعة علي خصيف، ومشيراً إلى أن أوراوا الياباني متمرس على مثل هذه المباريات في المسابقات الدولية، وعطفاً على تحقيقه دوري أبطال آسيا وفي حال تكرار الأخطاء من جانب الجزيرة فإن أوراوا سيعاقب فخر أبوظبي وسيحول هذه الأخطاء إلى أهداف.

وأوصى عبدالوهاب بأهمية اللعب بتوازن مع حذر دفاعي وعدم فتح اللعب، مع دقة التمرينات واتباع أسلوب ضاغط، ومشيراً إلى أن الجزيرة يمتلك سلاحين قويين في صناعة اللعب هما الدولي مبارك بوصوفة وخلفان مبارك، وفي الخط الأمامي علي مبخوت والبرازيلي رومارينهو، صاحب هدف الفوز الوحيد في مرمى أوكلاند سيتي، وفي حال دخول الرباعي في «فورمة» عالية فإنه سيشكل خطراً على الخصم على مستوى صناعة اللعب وفرص تسجيل الأهداف.

وأضاف: فريق أوراوا يتمتع بسرعة عالية وقدرة على الوصول إلى مرمى الخصم بسهولة، وقد شاهدنا في دوري أبطال آسيا في امتلاكه خط منتصف سهل الحركة والانتشار وصناعة اللعب، وخطاً خلفياً منضبطاً، لذلك يجب الحيطة خصوصاً مع تحركات المهاجم البرازيلي دا سيلفا، وأن يلعب صاحب الأرض ككتلة واحدة في الدفاع والهجوم، والتركيز العال، لأن الخصم يسجل من أنصاف الفرص.

ضرورة

ومن جانبه، يرى نجم الجزيرة السابق سبيت خاطر أن مشاركة جناح الجزيرة الأوزبكي ساردور راشيدوف ضرورة أمام أوراوا اليوم، وقال سبيت: اللاعب يمتلك خبرات دولية كبيرة، وقد شارك في دوري أبطال آسيا سابقاً، ويرى مشاركته ضرورة لتنشيط خط الهجوم بجانب علي مبخوت والبرازيلي رومارينهو، وكان يتحتم على تين كات الدفع به أمام أوكلاند سيتي بديلاً عن احمد ربيع، حيث إن الأخير لا يمتلك الخبرات الدولية الكافية نظراً لصغر سنه.

وأضاف: يتحتم أيضاً التقليل من الأخطاء الدفاعية، حيث ظهرت أمام أوكلاند سيتي، وتكرارها أمام أوراوا سيضاعف من المعاناة، لأن بطل آسيا لديه القدرة الفائقة على التسجيل من أنصاف الفرص، كما انهم يمتازون بالسرعة ودقة التمرين، ومؤكداً أن الفوز والتأهل إلى نصف النهائي ليس بأمر صعب.