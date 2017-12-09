تين كات: أبحث عن فرحة في عيد ميلادي

قال الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة إن فريقه سيواجه أوراوا الياباني بطموح متجدد ورغبة أكيدة في الفوز، وليس لديه ما يخسره، فهي مباراة على مستوى عال، أمام بطل آسيا وسنقدم كرة جميلة ونستمتع بعملنا، ونفى تين كات ثمة خوف قد تعرض له فريقه أمام أوكلاند سيتي صاحب اكبر عدد مشاركات بل هو توتر طبيعي نظراً لمشاركة عدد من اللاعبين صغار السن.

ويصادف اليوم نفس يوم ميلاد تين كات، وقال ضاحكاً بالطبع سأكون سعيداً في حال تحقيق الفوز في عيد ميلادي.

وتابع: لدي الثقة الكاملة في فريقي فهو قوي ومنظم وقادر على صنع الفارق، ففي بعض مباريات الدوري تراجع لكنه عاد بقوة وقفز إلى المركز الرابع في قائمة الترتيب.

وأضاف: لم تحدد الغيابات بعد، وسننتظر التقرير الطبي اليوم، يذكر أن لاعبي وسط الجزيرة الدوليين محمد فوزي، ومحمد جمال، قد تغيبا عن المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي للإصابة، كما أن فارس جمعة قد شارك في المباراة وهو متحامل على نفسه.

وشدد تين كات على قوة الخصم وامتلاكه لخبرات كبيرة، خصوصاً انه حامل لقب دوري أبطال آسيا، ويمتلك المهاجم البرازيلي دا سيلفا وهو صاحب إمكانيات عالية، لذلك يجب علينا الحذر، وتقديم أسلوبنا وشخصيتنا المعتادة.

وتحفظ تين كات عن إمكانية تقديم تكتيك مغاير مقارنة بالمواجهة الأولى مع أوكلاند سيتي، وكل ما يستطيع كشفه هو تقديم أداء قوي يؤهل الجزيرة إلى الفوز والتأهل إلى نصف نهائي المسابقة، وعن فترة التحضيرات القصيرة ليومين فقط، مقارنة بالخصم الذي يخوض مباراته الأولى، قال اليوم الأول قضيناه في صالة الجيمانيزوم والثاني هو الرئيس الذي نضع فيه المحاور الرئيسية والمهمة في مواجهة الخصم.

وأوضح تين كات انه دائماً ما يعطي للاعبين صغار السن الفرصة، وان محمد العطاس لاعب ذكي ويجيد اللعب في أكثر من مركز، يذكر أن العطاس يلعب في مركز الدفاع، لكن شارك أمام أوكلاند سيتي في مركز خط المنتصف المدافع.