بني ياس يتصدر «الأولى».. وتونسيان ينقذان الحصن وخورفكان

اعتلى فريق بني ياس صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بشكل مؤقت بفوزه على ضيفه العربي 5 - 1، وسجل الفرنسي كريستوفر هدفين (ق 39 و53) وسجل هدفاً كل من يوسف جابر وحبوش صالح والنيجيري ايباغوا في الدقائق 49،57،84، فيما سجل للعربي الايفواري سيدريك (ق 59)، ليرفع السماوي رصيده إلى 11 نقطة منفردا بالصدارة، وظل العربي بنقطتين.

ونجح المحترفان التونسيان محمد بن حمود وشادي الهمامي في قيادة فريقيهما خورفكان ودبا الحصن إلى الفوز على مسافي والذيد على التوالي، وتغلب خورفكان على مسافي 1 - 0، بهدف بن حمود في الدقيقة 71 ليصل الخور إلى 8 نقاط وتجمد مسافي عند 6 نقاط، وفاز دبا الحصن على الذيد بهدف الهمامي في الدقيقة 88 ليكسب دبا الحصن أول ثلاث نقاط وهو نفس رصيد الذيد.

من ناحية أخرى تستكمل الجولة اليوم بثلاث مباريات تبرز فيها قمة الفجيرة وكلباء، كما يلتقي الحمرية مع العروبة، ومصفوت مع رأس الخيمة.