الوصل "بطل الشتاء"

حسم فريق الوصل لكرة القدم لقب بطل الشتاء للموسم الكروي 2017-2018، وذلك بعد فوز مثير على نظيره شباب الأهلي دبي بثلاثية نظيفة في مواجهة الفريقين على ملعب الفهود بزعبيل في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي.

ورفع الوصل رصيده إلى " 25" نقطة محتلاً صدارة الدوري ومتعادلا في النقاط مع العين الذي يحتل الوصافة، بينما بقي رصيد شباب الأهلي دبي عند النقطة " 15" في المركز السادس.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من شباب الأهلي دبي وهما:" وليد عباس" 81"، وسالمين خميس " 88".

وقربتا دقيقتان الوصل من الفوز حيث بادر البرازيلي ليما بالتسجيل " 24" وأضاف مينديز الهدف الثاني للوصل في الدقيقة التالية " 25"، بينما زاد الأسترالي كاسيرس غلة الوصل بهدف ثالث في الدقيقة " 73" وهو الهدف الأول للاعب مع الفهود.

ورفع جمهور الوصل " تيفو" لمدرب الفريق الأرجنتيني رودولفو اروابارينا وفي المقابل رفعت جماهير شباب الأهلي دبي لافتة عليها صورة المدرب السابق كوزمين وعدد الإنجازات التي حققها مع الفريق، وتواجد المدرب الايطالي البيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني في المدرجات يتابع المباراة.