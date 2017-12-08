قلب بوصوفة موزع بين فخر أبوظبـي والوداد المغربي

وضع الدولي المغربي مبارك بوصوفة صانع ألعاب الجزيرة، قلبه وتمنياته السعيدة بين فريقه فخر أبوظبي ونادي موطنه الوداد الرياضي المغربي، وسيكون الوداد أمام الاختبار الأول عندما يلتقي غداً في الخامسة عصراً باتشوكا المكسيكي، وفي المواجهة النارية الثانية يواجه ممثل الدولة الجزيرة أوراوا دياموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا في الثامنة مساءً. وقال بوصوفة قلبي متعلق بفريقي الجزيرة والوداد ممثل بلادي وأتمنى للفريقين نهاية سعيدة، وأي مساعدة أو تواصل يطلب مني من الوداد سأكون عند الوعد، كما أبدى الدولي المغربي مبارك بوصوفة سعادته بالفوز الذي تحقق أول من أمس، على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، 1-0 في افتتاحية كأس العالم للأندية، والفوز أهل فخر أبوظبي إلى مواجهة أوراوا الياباني في ربع النهائي غداً السبت.

تحدٍ كبير

وقال بوصوفة: خضنا المباراة بتحدٍ كبير، ولم تكن صعبة على الجزيرة، فهو بطل دوري الخليج العربي، ولديه إمكانيات ونجوم كبار قادرون على تحقيق الفارق، ومشيراً إلى أن فريقه كان جيداً خلال شوط المباراة الأول، لكنه تراجع شيئاً ما في الشوط الثاني، نتيجة ضغط الخصم ورغبته في تعديل النتيجة، بعدما تقدم الجزيرة في الشوط الأول بهدف رومارينهو ق37.

مواجهة

وعن مواجهته غداً مع أوراوا الياباني وطموحات فخر أبوظبي ممثل الدولة، بعدما تخطى عقبة أوكلاند الصعبة، قال أوراوا بطل آسيا، وهو لا شك فريق كبير ولديه نجوم كبار، والفوز على بطل آسيا تحدٍ كبير خصوصاً أن الفائز سيواجه الملكي ريال مدريد، لكنهم كلاعبين لا يشغلون بالهم حالياً بمواجهة «الملكي» بل يلعبون المباريات بنظام القطعة، والأهم حالياً هو تخطي بطل آسيا، وتتشابه الإمكانيات والأهداف للفرق المشاركة في المونديال، فكل فريق له طابع خاص وإمكانيات جيدة، سواء باتشكوكا المكسكي أو أوراوا الياباني، وجريميو البرازيلي، لكن سيظل ريال مدريد مرشحاً على قائمة الفرق المنافسة.

فخر

وشدد بوصوفة على أن فخر أبوظبي يضم لاعبين شباباً أفادوا الفريق وما زالوا خلال المرحلة الحالية، وحتى في ظل الغيابات الفريق متماسك وهو راضٍ عن الأداء والنتيجة في المباراة الافتتاحية، خصوصاً ان الفوز هو الهدف الأسمى.