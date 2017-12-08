«بطل الشتاء» يغازل الوصل والعين

تختتم اليوم مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي لكرة القدم بثلاث مباريات، ويغازل لقب «بطل الشتاء»، فريقي الوصل والعين، وهما اللذا٢ن يواجهان شباب الأهلي - دبي، والظفرة على الترتيب اليوم، وتجمع المباراة الثالثة دبا الفجيرة مع الشارقة، ويتساوى «الإمبراطور» و«الزعيم» في رصيد 22 نقطة، في المركزين الأول والثاني، ويمنح تعثر أي منهما بالتعادل أو الخسارة مع فوز الفريق الآخر الفرصة للفائز في تحقيق اللقب، أما في حال تساويهما في النتائج، يبقى الوضع على ما هو عليه، بصدارة الإمبراطور وتحقيقه اللقب، مع العلم بأن تأجيل مباراة الجزيرة والوحدة في الجولة نفسها، لظروف مشاركة «فخر أبو ظبي» بمونديال الأندية، أبعد «العنابي» الثالث بعشرين نقطة عن الصراع مؤقتاً.

وأسفرت انطلاقة الجولة 11 للدوري أمس، عن فوز النصر على الإمارات 1 - 0، بملعب العوير سجل الهدف برادة من ضربة جزاء (ق87).

ورفع «العميد» رصيده إلى 17 نقطة رابعاً، وفاز عجمان على حتا 1 - 0، باستاد راشد بن سعيد،بهدف المالي مايغا ( ق 83)، لينهي «البرتقالي» الدور الأول عند النقطة 12.