هوندا: مطالبون بالحذر من مرتدات المغاربة

حذر نجم المنتخب الياباني وباتشوكا المكسيكي، ولاعب ميلان الإيطالي السابق، كيسوكي هوندا، فريقه من السرعة التي يتميز بها لاعبو الوداد البيضاوي المغربي في الهجمات المرتدة، وخص مهاجم الفريق المغربي الشاب أشرف بن شرقي، مؤكداً أنه لاعب خطير ويجب الحذر من انطلاقاته ومهاراته العالية.

وقال في تصريحات صحافية على هامش مران فريق باتشوكا صباح أمس استعداداً لمواجهة الوداد المغربي غداً السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية: «الأجواء رائعة هنا في أبوظبي، ونحن كفريق متحمسون لخوض مونديال الأندية وتقديم أنفسنا بشكل جيد ومحاولة تحقيق الفوز للتأهل إلى الدور نصف النهائي ومواجهة جريميو البرازيلي».

وأضاف: «هذه هي المرة الأولى التي سأخوض فيها منافسات كأس العالم للأندية، ولذلك أشعر بحماس كبير، ومتحفز للظهور بشكل قوي في البطولة، كما أن الفريق مستعد بشكل جيد من أجل تقديم أداء قوي أمام الوداد البيضاوي المغربي، حيث نتطلع لهذه المباراة بفارغ الصبر رغم أننا عانينا على صعيد التجهيزات في ظل عدم خوض الفريق لأية مباراة رسمية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية».

وعن جاهزية فريق باتشوكا في ظل تلك الظروف وعدم اللعب رسمياً في الفترة الأخيرة أوضح: «أعتقد أن هذا الأمر قد يؤثر على الفريق، والجدول في الدوري المكسيكي سيء بالنسبة لنا لأننا لم نلعب أية مباراة رسمية في آخر 3 أسابيع بالفعل، ولكننا سنحاول الظهور بأفضل صورة ممكنة خصوصاً وأن كأس العالم للأندية تعد واحدة من أفضل البطولات على مستوى العالم ولذلك نحن متحفزون للمشاركة بها».

رؤية

وعن رؤيته لفريق الوداد البيضاوي قال: «متأكد بأن الفريق المغربي لديه نفس الحماس الذي نمتلكه ويتطلع أيضاً لتحقيق الفوز، وأعرف أنه حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد سنوات طويلة من الغياب، كما أنه يخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه ولذلك سيحاول تقديم أفضل ما لديه في البطولة». وأضاف: «بالتأكيد مباراتنا مع الوداد ستكون صعبة لأنه فريق قوي ويجيد الهجمات المرتدة السريعة ولذلك نحن مطالبون بالحذر من هجماتهم المرتدة عند خسارتنا للكرة».

وأشار هوندا إلى أنه شاهد عدداً من مباريات فريق الوداد، وسيحاول الفريق المكسيكي وضع الخطة المناسبة من أجل مواجهته، وقال: «لا أعرف أسماء بعينها ولكن عن طريق أرقام اللاعبين باستثناء أشرف بن شرقي، فهو مهاجم مميز للغاية، وأحد أفضل اللاعبين في الفريق المغربي ويتمتع بالسرعة والقوة وهو ما يفرض على مدافعي باتشوكا الانتباه والحذر من إمكانياته وخطورته».

وعن طموحات فريقه في البطولة أكد أن الفريق يركز في البداية على مباراته مع الوداد البيضاوي ومحاولة تجاوز تلك العقبة، لافتاً إلى أن هدفه مع فريقه الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة وللقمة إذا استطاع الفريق تحقيق ذلك.