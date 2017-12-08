تفاؤل في الجزيرة قبل 24 ساعة من ربع النهائي

رفض فريق الجزيرة الأول لكرة القدم الراحة، وواصل تدريباته أمس على ملعبه الفرعي بقصر الإمارات، وشملت التدريبات حصصاً استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة أول أمس أمام أوكلاند سيتي، وأخرى أساسية للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة نفسها، وسادت أجواء الحماس والتفاؤل في معسكر فخر أبوظبي خلال اليومين الماضيين، بعد الفوز الثمين على أوكلاند سيتي 1 - 0 في المباراة الافتتاحية للمونديال.

ويختتم فخر أبوظبي تدريباته الأساسية اليوم استعداداً لمواجهة غدغع أمام بطل آسيا الياباني أوراوا ريد دياموندز في ربع النهائي المسابقة، وحرص المدير الفني تين كات على وضع الملامح الرئيسية للاعبيه، في ضوء دارسة الخصم بطل آسيا، الذي يضم لاعبين كباراً أبرزهم الهداف رفائيل سيلفا الذي سجل 9 أهداف في نسخة دوري أبطال آسيا للموسم الماضي، وهدف وحيد فصله عن عمر خريبين هداف البطولة.

وبالعودة إلى المباراة استطاع فخر أبوظبي تحقيق المطلوب بالفوز بنقاط المباراة والتأهل إلى الدوري الثاني أول مرة في تاريخه، وقدم شوطاً أول جيداًَ، معتمداً على التمركز الجيد، والحذر الدفاعي مع مفاجئة الخصم بتحركات علي مبخوت والبرازيلي رومارينهو في خط الهجوم، ومساندة صانعي اللعب مبارك بوصوفة وخلفان مبارك، في المقابل يعتبر أوكلاند سيتي الأخطر في الشوط الثاني وأبرز فرصتين كانتا لريان دي فريس، وكالوم ما كوات، وتألق علي خصيف في التصدي لفرصتين مؤكدتين للتهديف على الأقل، وهذا التألق مكنه من الحصول على أفضل لاعب في المباراة، وتألق شباب الجزيرة الصاعد محمد العطاس، وسالم راشد، وعيسى العتيبة، إضافة إلى خلفان مبارك، أمام أوكلاند سيتي على الرغم من قلة خبراتهم المحلية، وصغر أعمارهم.

وحقق فخر أبوظبي المشارك لأول مرة في تاريخه، إنجازاً بأقصاء الفريق صاحب أكثر مشاركة في مونديال الأندية بـ 9 مشارك، كما حقق انتصاراً على أوكلاند بمحترفين أجنبين فقط هما مبارك بوصوفة ورمارينهو.

وعقب المباراة قال رامون توبلويك مدرب أوكلاند: «لعبنا مباراة جيدة للغاية، خلقنا الكثير من الفرص ولا سيما في الشوط الثاني ولم نسجل، ضغطنا كثيراً ولم نحظ بإجادة اللمسة الأخيرة، نشعر بخيبة أمل لأنه كان بإمكاننا الفوز».

وأكدت إحصاءات المباراة أن توبلويك كان على حق لشعوره بخيبة الأمل، بعدما استحوذ أوكلاند سيتي بنسبة 59 %، وسنحت له 10 ركنيات، وسدد لاعبوه 17 مرة على مرمى الجزيرة دون أن ينجحوا في التسجيل، بفضل تألق دفاع الجزيرة وحارس مرماه المخضرم علي خصيف.

من الاحتياط إلى المونديال

وفاجأ الهولندي تين كات الشارع الرياضي بوضع المدافع محمد عايض أساسياً في التشكيلة أمام أوكلاند سيتي، ولعب 88 دقيقة كاملة، استطاع فيها عايض أن يتألق في الخط الخلفي، بجانب مسلم فايز، فارس جمعة، وسالم راشد، ولم يلعب عايض سوى مباراة وحيدة في الدوري، وأرجع تين كات عدم مشاركته إلى عدم الجاهزية البدنية، عقب انتقاله من شباب الأهلي دبي إلى الجزيرة أواخر الصيف الماضي، وغاب اللاعب نفسه معظم منافسات الموسم، ليعود بعدها وينول شرف المشاركة في العرس الكروي العالمي.

ترتيبات

وعلى الجانب الآخر واصلت اللجان الفرعية بنادي الجزيرة الترتيبات لمواجهة أوراوا الياباني غداً وشملت التنسيق مع وسائل الإعلام، ومسؤولي الجماهير من أجل دعم الحملة الإعلامية لنادي الجزيرة ممثل الدولة، ويسير المجلس الجماهيري في النادي على نفس طريق جذب الجماهير والمشجعين، ووفرت تذاكر دخول للمباراة تبدأ بـ 20 درهماً، إضافة إلى تذاكر مجانية توزع لأوائل المتقدمين، وسيختتم الخصم أوروا الياباني تدريباته اليوم على ستاد مدينة زايد الرياضية.