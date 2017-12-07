قرعة متوازنة للجزيرة والوصل في أبطال آسيا

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2018 عن مواجهات مثيرة في الدور الأول، حيث يلعب الجزيرة بطل الدوري الإماراتي في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي السعودي وتراكتور سازي تبريز الإيراني وفريقاً متأهلاً من التصفيات، وضمت المجموعة الثانية فريق الدحيل إلى جانب الوحدة الإماراتي ولوكوموتيف الأوزبكي وفريقاً متأهلاً من التصفيات.

جاء ذلك في حفل سحب القرعة الذي أقيم أمس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

المجموعة الثالثة

وضمت المجموعة الثالثة فريق بيرسيبوليس الإيراني، والسد، والوصل الإماراتي، والفائز من الدور التمهيدي، ويلعب الهلال السعودي وصيف حامل اللقب ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب الاستقلال الإيراني والريان القطري وفريق متأهل من الدور التمهيدي.

كان أوراوا ريد دايموندز الياباني توج بلقب البطولة لعام 2017، بعدما تغلب في الدور النهائي على الهلال السعودي بواقع 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وتقام مباريات الأدوار التمهيدية لمنطقة غرب آسيا في الثلاثين من يناير المقبل.

حيث يواجه فريق العين نظيره المالكية البحريني، وينازل ذوباهان الإيراني فريق إيزاول «الهند»، في حين يلتقي الغرافة مع ممثل أوزبكستان، ويلتقي ممثل أوزبكستان مع الفيصلي الأردني.

المجموعة الخامسة

وضمت المجموعة الخامسة شونبوك الكوري الجنوبي وكيتشي من هونغ كونغ وفريقان يتأهلان من الملحق، والمجموعة السادسة:

كاواساكي فرونتال الياباني وأولسان الكوري الجنوبي وملبورن فيكتوري الأسترالي وأحد المتأهلين من الملحق، والمجموعة السابعة: غوانغجو إيفرغراند الصيني وأحد ممثلي اليابان وجيجو يونايتد الكوري الجنوبي وبوريرام التايلاندي، بينما ضمت المجموعة الثامنة: سيدني الأسترالي وشنغهاي شينهوا الصيني وكاشيما انتلرز الياباني وأحد المتأهلين من الملحق.

32 فريقاً

ويشارك في البطولة 32 فريقاً يتم توزيعهم إلى أربع مجموعات، وضمن 24 فريقاً المشاركة في دور المجموعات، فيما سيدخل 22 فريقاً مرحلة الملحق، وتبدأ مباريات الملحق لغرب القارة يوم 30 يناير المقبل من مرحلة واحدة.

فيما تلعب مباريات ملحق الشرق على ثلاث مراحل وتبدأ 16 يناير المقبل، ليتم إعلان بقية الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات الذي ينطلق رسمياً يوم 12 فبراير المقبل، على أن يكون النهائي في الثالث من نوفمبر 2018 «ذهاباً» في شرق القارة الآسيوية، فيما ستكون مباراة الإياب في العاشر من نوفمبر غرب القارة.

متابعة المنافسين

من جانبه، أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، أنه من المبكر الحكم على مجموعة الوصل التي تضم إلى جانب الإمبراطور بيرسيبوليس الإيراني والسد، مشيراً إلى أن تركيز الجهاز الفني للفهود ينصب على الدوري في الوقت الراهن، حيث تنتظر الوصل مباراة مهمة غداً أمام الأهلي في ختام الدور الأول.

وقال أروابارينا: «أتابع الدوريات العربية باستمرار وبعض مباريات الدوري الإيراني، وهناك وقت كبير حتى نستطيع تكوين رأي سليم في مدى قوة المجموعة والفرق التي سيواجهها الوصل وأن نكون الفكرة المناسبة عن فرق المجموعة».

الجدير بالذكر أن فريق أوراوا الياباني توج بلقب النسخة الماضية، بعد الفوز على الهلال بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور النهائي. ووفقاً للوائح البطولة، فإن المشاركة في دوري أبطال آسيا، تقتصر على أصحاب المراكز من الأول حتى السادس على لائحة ترتيب آخر مسابقة للدوري، شريطة أن تحصل على الرخصة الآسيوية.