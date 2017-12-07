الرميثي يحفز لاعبي فخر أبوظبي

حرص معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية، على تحفيز لاعبي الجزيرة قبل بداية المباراة أمام أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة أمس. والتقى معاليه مع اللاعبين في غرفة خلع الملابس قبل بداية المباراة، مطالباً الفريق ببذل أقصى جهد وتمثيل الدولة بشكل مشرف في البطولة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على اللاعبين الذين تمكنوا من تحقيق فوز تاريخي في أول مشاركة لفخر أبوظبي في مونديال الأندية.

وشهد المباراة، إلى جانب معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية، الشيخ سلمان بن إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مدير البطولة، وعبد الله الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية ومسؤولي «فيفا».