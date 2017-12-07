رافائيل سيلفا: نتمنى مواجهة ريال مدريد

أكد البرازيلي رافائيل سيلفا مهاجم وهداف فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، أن الفريق يسعى إلى عبور محطة الدور الثاني والفوز من أجل التأهل لمواجهة ريال مدريد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في أبوظبي، مشيراً إلى أن فريقه يركز على مباراته الأولى في الوقت الحالي ولا يستعجل التفكير في مواجهة ريال مدريد.

وقال سيلفا في تصريحات صحافية على هامش تدريبات فريق أوراوا ريد الياباني مساء أول من أمس بمدينة زايد الرياضية استعداداً لمشاركته في كأس العالم للأندية بعد غد السبت في الدور الثاني من البطولة: «نشعر بالفخر بالتواجد في مونديال الأندية في الإمارات .

وذلك للمرة الثانية في تاريخ النادي، وبالتأكيد البطولة في غاية القوة في ظل تواجد أبطال القارات وفريق عريق مثل ريال مدريد، ونتطلع إلى تقديم أنفسنا بشكل جيد وأن نظهر أفضل ما لدينا خلال البطولة».

مساهمة

ويعد البرازيلي رافائيل سيلفا أبرز لاعبي أوراوا ريد دايموندز الياباني، والهداف الأول للفريق، بعدما ساهم في تتويجه بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على الهلال في النهائي، إذ أحرز سيلفا هدفاً في مباراة الذهاب بالنـــهائي التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض ساهم في انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 مما فتح الطريق أمام الفريق الياباني نحو البطولة، وتحقيق الفوز في مباراة العودة بهدف نظيف.

ويدين أوراوا ريد بالفضل إلى لاعبه البرازيلي سيلفا في فوزه بدوري أبطال آسيا بعدما سجل لفريقه 7 أهداف خلال مشواره في البطولة، منها هدفه في إياب نصف النهائي في مرمى شنغهاي الصيني الذي صعد بالفريق إلى النهائي قبل أن يسجل في ذهاب المباراة النهائية في مرمى الهلال السعودي.

وأضاف سيلفا: «نتطلع إلى أن نظهر قدراتنا وإمكانياتنا في البطولة، ونتدرب بجدية استعداداً للمواجهة الأولى، وأعتقد أن كل فريق حضر إلى كأس العالم للأندية بحوافز قوية وبنسبة 100% وبرغبة كبيرة في الفوز خصوصاً وأننا نعتبر البطولة في غاية الأهمية بالنسبة لنا رغم قوة الفرق المشاركة فيها».

وعن تمثيل اليابان في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخ النادي أوضح: «بالتأكيد هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا، ونعلم جيداً ماذا ينتظرنا ولكننا سنواجه هذه المسؤولية ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وتقديم فريقنا بأفضل صورة ممكنة».

وعن معرفة الجماهير العربية به بعد تسجيله تألقه في نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي قال: «قدمنا أداء جيداً للغاية واستحققنا الحصول على لقب دوري أبطال آسيا، ومن جانبي أحاول العمل بجدية والاجتهاد في التدريبات، كما أن التواجد في محفل عالمي مثل كأس العالم للأندية يدفعني لبذل أقصى ما لدي من طاقة لمساعدة فريقي على الفوز وإظهار قدراتنا بشكل جيد».

وعن إمكانية مواجهة بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني في حال تخطي الفريق الياباني الدور الثاني أوضح: «نركز بالتأكيد على مباراتنا الأولى لأنها الأهم والتي من دون الفوز لن نستطيع خوض مواجهة مهمة أمام ريال مدريد، وبعد ذلك إذا حالفنا التوفيق وفزنا بالطبع ستكون مواجهة بطل أوروبا صعبة للغاية لأنه المرشح الأول والأقوى للتتويج باللقب في ظل وجود كوكبة من نجوم العالم في صفوفه».

قوة الجزيرة

شدد سيلفا على قوة فريق الجزيرة الإماراتي، لما يملكه من عناصر على أعلى مستوى بوجود علي مبخوت، هداف الفريق، ومجموعة من الأجانب الجيدين، مشيراً إلى أن الجزيرة فريق جيد للغاية، ونعلم أن الفريق مرشح لمواجهتنا، ولذلك يجب علينا الحذر من الجزيرة إذا واجهناهم في الدور الثاني.

التفاؤل يسود معسكر بطل آسيا

بدأ فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني استعداداته الجدية للظهور في كأس العالم للأندية، عندما يخوض مباراته الأولى في الدور الثاني من البطولة بعد غد السبت على استاد مدينة زايد الرياضية.

وأدى الفريق مرانه الأول بأحد الملاعب الفرعية بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي مساء أول من أمس، تحت قيادة مدربه تاكافومي هوري، وبمشاركة نجوم الفريق والقائد آبي يوكي، وهو اللاعب الوحيد في تشكيلة الفريق الياباني الذي خاض مونديال الأندية من قبل خلال مشاركة الفريق الأولى في نسخة عام 2007.

وسادت أجواء من التفاؤل في تدريبات الفريق الياباني الذي فتح المجال أمام وسائل الإعلام لحضور التدريبات، إذ ركز الجهاز الفني على التدريبات بالكرة وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.أبوظبي - البيان الرياضي

زلاتان: قادرون على تشكيل المفاجأة

قال مهاجم الفريق السلوفيني زلاتان لوبييانكيتش إن كأس العالم للأندية تعد تحدياً جديداً ومختلفاً بالنسبة إليه وإلى فريقه بعد الفوز بدوري أبطال آسيا، مؤكداً أن الفريق بإمكانه إحداث المفاجأة في البطولة، وسيسعى إلى تحقيق ذلك برغم صعوبة المهمة، لكونه قد يصطدم بريال مدريد الإسباني بطل أوروبا وحامل لقب النسخة الأخيرة في حال تجاوزه الدور الثاني من البطولة.

وأضاف: «البطولة تحد مختلف بالنسبة إلينا عن دوري أبطال آسيا، وأعتقد أننا قادرون على تشكيل مفاجأة، لأننا نملك رغبة قوية في تقديم أنفسنا بأفضل صورة ومحاولة تكرار إنجاز كاشيما إنتلرز الياباني الذي تأهل إلى نهائي البطولة الماضية، قبل أن يخسر برباعية في النهائي من ريال مدريد».

وأضاف: «نعلم جيداً أن الطريق للنهائي صعب، ولكننا نضعه ضمن أهدافنا، أعترف بأن ريال مدريد هو الأقوى والمرشح الأول للفوز بكأس العالم للأندية، في ظل وجود نجوم اللعبة في صفوفه برونالدو ورفاقه والخبرات الكبيرة التي يمتلكونها، لكونهم الأفضل في العالم حالياً، إلا أننا سنسعى لتقديم أنفسنا كمنافس جيد في كل مباراة نخوضها».