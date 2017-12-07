ليما وصلاوي أربعة مواسم قادمة

أعلنت إدارة نادي الوصل عن تجديد عقد المحترف البرازيلي فابيو دي ليما لمدة أربعة مواسم مقبلة، وقال النادي في بيان أمس: «بناءً على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، جددت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع نجم الفريق الأول فابيو دي ليما، حتى نهاية موسم 2022 بعد الأداء المبهر الذي قدمه المحترف البرازيلي مع الإمبراطور خلال السنوات الماضية.

وجاء تجديد التعاقد مع هداف الفريق في إطار حرص مجلس الإدارة على الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، خاصة وأن اللاعب من أعمدة الوصل الرئيسية». من جانبه، تقدم محمد العامري، عضو مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي للنادي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، على توجيهه ورعايته ودعمه اللامحدود للإمبراطور.

مشيداً بتجديد التعاقد مع فابيو دي ليما هداف الفريق بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب بقميص الإمبراطور طوال السنوات الماضية، مؤكداً حرص الإدارة على تجديد عقد اللاعب لمدة 4 مواسم بدءاً من الموسم المقبل بحيث يمتد عقده مع الفريق إلى نهاية موسم 2021-2022، نظراً لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية مبهرة وخبرات كبيرة، إضافة إلى ارتباط الجمهور الوصلاوي به بعدما أصبح نجم الفريق الأول في الأعوام الماضية، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق وأن يواصل اللاعب تألقه داخل الملعب لقيادة الفريق إلى منصات التتويج.