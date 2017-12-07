السوبر المصري في العين 12 يناير

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم إقامة مباراة الكأس السوبر المحلية بين الأهلي بطل الدوري والكأس والمصري وصيف الكأس في 12 يناير المقبل على ستاد هزاع بن زايد في العين.

وكان اتحاد الكرة المصري تلقى عروضاً من السعودية والبحرين والكويت لاستضافة الكأس السوبر بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية، قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على إقامتها بالإمارات بالاتفاق مع الشركة الراعية لاتحاد الكرة. يذكر أن مباراة الكأس السوبر المصري، أقيمت العامين الماضيين في الإمارات أيضاً وتوج الأهلي باللقب بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك 3-1، قبل أن يثأر الأخير خلال العام الحالي ويحسم لقاء القمة بركلات الترجيح.