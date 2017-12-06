إيقاف مارادونا وماجد ناصر

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها أمس، إيقاف الأسطورة الأرجنتيني مارادونا مدرب الفجيرة، 4 مباريات، وتغريمه 8 آلاف درهم، لاحتجاجه على حكم مباراة فريقه وبني ياس في دوري الدرجة الأولى، ما أضطر حكم المباراة إلى طرده وإدانته في تقريره عن المباراة.

كما تم إيقاف ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي - دبي، مباراتين وتغريمه 100 ألف درهم، لقيامه بدهس سلطان الشامسي لاعب الظفرة في مباراة الفريقين الأخيرة في دوري الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل 1-1. وقررت لجنة الانضباط أيضاً، تغريم الجزيرة 50 ألف درهم، بسبب دخول شخص بسيارته إلى أرض الملعب، خلال مباراة الجزيرة وضيفه شباب الأهلي - دبي في دوري تحت 18 سنة.

فيما اعتبرت لجنة الانضباط، أن العين خاسراً 0-3 أمام النصر في دوري الرديف، بسبب إشراك العين لاعباً لا يحق له المشاركة في المباراة.