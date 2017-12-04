مطالب بعقوبات رادعة لماجد ناصر

وصف محللون في قناتي دبي وأبوظبي الرياضيتين الموقف الذي قام به ماجد ناصر حارس فريق شباب الأهلي- دبي في مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق الظفرة بدهس لاعب الظفرة سلطان الشامسي بانه حركة لا تمت للرياضة بصلة، وأثار موجة من السخط في الوسط الرياضي بكامله مطالبين بردعه وأنه لاعب لا يستحق التعاطف معه وبات مصدراً للمشاكل فيما يفترض أن يكون قدوة لجميع للاعبين، واستنفد مخزون التعاطف معه والردع هو المناسب له.

ندم وأسف

وتأسف عدنان حمد مقدم برنامج «المنصة» وبشدة على كل المواقف الداعمة في السابق للكابتن ماجد ناصر وخاصة الشطب من كشوف لاعبي كرة القدم في الدولة في انتظاره حيث تم الاستماع له وأنه لاعب مسحور وتم الترويج لهذه الفكرة وتم إنقاذه من مقصلة الإعدام الرياضي لكنه وضح أنه لاعب لا يستحق التعاطف معه ويكرر نفس المشاهد من الاعتداءات ويستحق أقصى العقوبات من لجنة الانضباط .

الاعتذار لكوزمين

وكانت ردة فعل الكابتن يوسف حسين في برنامج «غيم أوفر» مشابهة لردة فعل عدنان حمد في حيث تقدم باعتذار لمدرب فريق شباب الأهلي دبي كوزمين حيث وضح أنه ليس سبب تراجع فريق الأهلي في دوري الخليج العربي بعد أن استمع إلى تبريرات حارس فريق شباب الأهلي دبي ماجد ناصر الواهية عن سبب تراجع الفريق، فتأكد أن ماجد ناصر وأمثاله في فريق شباب الأهلي دبي هو السبب في ما يحدث للفريق من تراجع وأن كوزمين يستحق منه اعتذاراً لأنه وضح أن فريق الأهلي يلعب بلا روح.

عقوبات رادعة

وطالب يوسف حسين بإنزال عقوبات رادعة في حق الحارس ماجد ناصر الذي لم يفكر حتى في تقديم اعتذار عما بدر منه من دهس بل تمادى في تقديم محاضرات عن تطوير كرة القدم في الدولة وغيرها من المبررات الواهية.