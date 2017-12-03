الجزيرة يقص شريط افتتاح "مونديال الأندية" الأربعاء المقبل

يقص نادي الجزيرة الإماراتي - الأربعاء المقبل - شريط افتتاح بطولة كأس العالم للأندية " الإمارات 2017 " حين يلتقي منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي - صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة بالبطولة - على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وأعرب المدافع محمد فوزي لاعب نادي الجزيرة الإماراتي عن فخره باستضافة دولة الإمارات البطولة للمرة الثالثة وهو ما يجسد نجاحها في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.

ودعا كافة الجماهير الإماراتية إلى مساندة نادي الجزيرة ممثل الدولة في البطولة .. مشيرا إلى أن الجماهير قدمت الكثير من اللوحات الفنية الجميلة خلال مساندتها للفريق الموسم الحالي.

وأكد أن اللاعبين سيسعون إلى كتابة التاريخ لمسيرتهم الكروية خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية .. منوها إلى أن فريق أوكلاند الذي شارك في البطولة /9/ مرات خصم قوي ويقدم كرة قدم متميزة فيما يمتاز لاعبوه بالإيقاع السريع.

من جانبه .. قال دان مورجان لاعب فريق أوكلاند سيتي إن فريق الجزيرة الإماراتي سيكون خصما صعبا للغاية حيث يمتلك لاعبين متميزين يتمتعون بمهارات عالية.

ويحتضن ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي واستاد هزاع بن زايد في العين مباريات البطولة التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر الجاري حيث تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة من أجل إبهار العالم بتنظيم فريد يعكس مكانة الدولة كوجهة رياضية بارزة لاستضافة أرقى المنافسات الرياضية العالمية.

ومنحت دولة الإمارات شرف استضافة نسختي بطولة كأس العالم للأندية لعامي 2017 و2018 ما يعد تأكيدا على المكانة الرياضية المميزة التي حققتها الدولة وثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " في قدرة الإمارات على إبهار العالم مجددا بتنظيم فريد لمونديال الأندية في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة وتجهيزات رياضية من الأفضل عالميا.