شاهد.. مواطنان يجران طائرة بوينغ 747 بوزن 245 طناً

دخل أبطال القوة الخارقة في الإمارات محمود وحسن علي شمشون العرب موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تحطيمهما رقمين قياسيين عالميين في سحب طائرة بوينغ 747 بوزن 245 طناً وسحب شاحنة بالشعر بوزن (10380 كيلوغراماً) في إنجاز عالمي يؤكد ريادة أبناء الإمارات في المجال الرياضي.

حقق البطلان الإماراتيان هذه الإنجازات خلال الحفل الرياضي الذي نظمه مركز الفجيرة للمغامرات، أمس، في ساحة العرض بمطار الفجيرة الدولي بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 للإمارات حيث قاما بسحب شاحنة يبلغ وزنها 10 آلاف و380 كيلوغراماً، لمسافة 12 متراً بالشعر حيث تمكنا من تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم بطل أميركي.

التحدي الأكبر تمثل في سحب طائرة بوينغ تزن 245 طناً من نوع بوينغ 747، لمسافة 19 متراً وسط دهشة وحماس كبيرين من الجمهور الذين تواجدوا في المكان.

وكرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الشقيقين على إثر هذه الإنجازات وتسلما شهادة «غينيس» من قبل ممثلية «غينيس» للأرقام القياسية.