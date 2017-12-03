شقيقان أول وثاني ماراثون الْيَوْمَ الوطني للهجن

أحرز الشقيقان غدير وشعفار غلام موسى البلوشي المركزين الأول والثاني على التوالي لماراثون الهجن بمناسبة الْيَوْمَ الوطني في نسخته الثالثة والذي أقيم صباح الأحد بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة كبيرة للشباب المواطنين.
أحرز الشقيقان غدير وشعفار غلام موسى البلوشي المركزين الأول والثاني على التوالي لماراثون الهجن بمناسبة الْيَوْمَ الوطني في نسخته الثالثة والذي أقيم صباح الأحد بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة كبيرة للشباب المواطنين.
دخل أبطال القوة الخارقة في الإمارات محمود وحسن علي شمشون العرب موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تحطيهما رقماً قياساً عالمياً في سحب طائرة بوينغ 747 بوزن ( 245 طن ) وسحب شاحنة بالشعر بوزن (10380 كيلوغرام) في إنجاز عالمي يؤكد ريادة أبناء الإمارات في المجال الرياضي.
أحرز الشقيقان غدير وشعفار غلام موسى البلوشي المركزين الأول والثاني على التوالي لماراثون الهجن بمناسبة الْيَوْمَ الوطني
توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الفائزين الأوائل في الجولة الختامية لبطولة الإمارات «رالي
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» صباح أمس سباق كأس
أنهى نادي شباب الأهلي - دبي، ارتباطه مع الروماني اولاريو كوزمين، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد 4 مواسم ونصف الموسم قضاها
طالب الهولندي تين كات مدرب الجزيرة جماهير الإمارات بالوقوف خلف فخر أبوظبي ممثل الوطن في مونديال الأندية، ويختتم فريق
افتتحت مساء أمس الأول الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر، التي تستضيفها مدينة فيلاريال البرتغالية، بمشاركة 450
توج سمو الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم، راعي حفل ختام سباق مراسي الخليج التجاري للدراجات، الفائزين الأوائل، الذي
عاد بايرن ميونخ لطريق الانتصارات وانتزع فوزاً صعباً من ضيفه هانوفر 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة
عزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصاراً مستحقاً وتغلب على ضيفه
تسعى اللاعبة الهندية آديتي آشوك إلى الجمع بين لقبي دبي وأبوظبي، مع ترقب مشاركتها في بطولة «أوميغا دبي ليدز كلاسيك»
حافظ أبناء الأطلسي نجوم رياضة الغولف في المغرب، على صدارة البطولة العربية 37 للغولف بختام الجولة الثالثة، التي أقيمت