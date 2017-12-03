شقيقان أول وثاني ماراثون الْيَوْمَ الوطني للهجن

المصدر:
  • دبي- ياسر قاسم
التاريخ:
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أحرز الشقيقان غدير وشعفار غلام موسى البلوشي المركزين الأول والثاني على التوالي لماراثون الهجن بمناسبة الْيَوْمَ الوطني في نسخته الثالثة والذي أقيم صباح الأحد بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة كبيرة للشباب المواطنين.

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