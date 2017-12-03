مهدي علي يقود «شباب الأهلي» بديلاً لكوزمين

أنهى نادي شباب الأهلي - دبي، ارتباطه مع الروماني اولاريو كوزمين، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد 4 مواسم ونصف الموسم قضاها مدرباً للفريق، وتحديداً منذ موسم 2013-2014، وقررت إدارة النادي تعيين مهدي علي المدير الفني السابق للمنتخب، مدرباً للفريق، ويبدأ مهمته اعتباراً من اليوم، ويقود التدريبات استعداداً للقاء الوصل يوم الجمعة المقبل، في الجولة 11 من دوري الخليج العربي.

من ناحية أخرى غادر كوزمين الدولة، أمس، عائداً إلى بلاده في إجازة قصيرة، وسط أنباء عن تلقيه عروضاً تدريبية أخرى، وأبرزها من الأهلي السعودي.