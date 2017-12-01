العين يشارك الوصل صدارة دوري الخليج العربي

تغلب العين على ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وبهذه النتيجة تساوى العين مع الوصل المتصدر برصيد "22 نقطة"، قبل الجولة الأخيرة من الدور الأول للمنافسة، فيما تجمد رصيد النصر في "14 نقطة".

أنهى الفريقان شوط اللعب الأول بالتعادل بهدف لمثله بعد أن تقدم النصر بالهدف الأول عن طريقه لاعبه الأرجنتيني ماورو زاراتي الذي سجل هدفا رائعا عندما سدد الكرة من مسافة بعيدة لتغالط الحارس العيناوي خالد عيسي وتهز الشباك "ق 8"، ورد العين بهدف التعادل عن طريق ركلة جزاء بعد عرقلة جوان العمري للسويدي ماركوس بيرغ داخل منطقة العمليات، ليتقدم اللاعب نفسه للركلة ويسجل هدف العين (ق 34)، وفي شوط اللعب الثاني ضغط العين بقوة لتثمر جهوده عن الهدف الثاني بتوقيع المهاجم السويدي بيرغ الذي سجل الهدف الشخصي الثاني له "ق 61".

وحقق العين فوزه رقم 12 على النصر في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي في عهد الاحتراف والبالغة بمباراة اليوم 19 مواجهة، فيما حقق العميد الفوز في 4 مباريات، وحضر التعادل بينهما في 3 مواجهات، وسجل العين 34 هدفا مقابل17 للنصر