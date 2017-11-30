مايغا يقود عجمان للتعادل مع الوحدة

واصل عجمان نتائجه الإيجابية مع الكبار في دوري الخليج العربي ونجح في انتزاع نقطة غالية من ضيفه الوحدة بالتعادل معه 2-2 ضمن الجولة العاشرة بعد مباراة مثيرة وقوية مساء اليوم بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، انتهى شوطها الأول بالتعادل دون أهداف، فيما جاء الشوط الثاني أكثر اثارة وندية ونجح في بدايته عجمان بالتقدم بهدف السبق عبر المحترف المالي مايغا "ق 50" مستفيداً من رأسية زميله اديلسون المرتدة من الحارس محمد الشامسي، ودفع عجمان بعد ذلك ثمن اهداره فرصاً سهلة، حيث نجح الوحدة في تسجيل هدفين في أقل من 5 دقائق عبر محمد الشحي "ق74" والمحترف الارجنتيني تيغالي "78"، ولكن مايغا عاد وسجل هدف التعادل الغالي "ق 90" برأسية على يمين الحارس.

وبهذا التعادل تقدم الوحدة للنقطة 20 وعجمان للنقطة التاسعة.