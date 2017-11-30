حتا يعرقل صدارة الوصل

تمكن حتا من عرقلة صدارة الوصل بعد التعادل ٢-٢ في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة ١٠ من دوري الخليج العربي على استاد حمدان بن راشد وسط حضور جماهيري بلغ ٣٢١٢ يعتبر هو الأعلى على ملعب الإعصار منذ صعوده إلى دوري المحترفين. ورفع الاعصار رصيده إلى ٨ نقاط والامبراطور إلى النقطة ٢٢.

جاءت جميع أهداف المباراة بأقدام برازيلية وسجل لحتا صاموئيل روزا في الدقيقة ١٢ومواطنه غابرييل في الدقيقة ٩١، بينما سجل للإمبراطور فابيو ليما في الدقيقة ١٦ ورونالدو مينديز في الدقيقة ٧٢.

جاءت المباراة حماسية وسريعة بين الطرفين وامتلك حتا جرأة هجومية ترجمها بهدف مبكّر للبرازيلي روزا في الدقيقة ١٢ بمجهود فردي إثر توغله داخل المنطقة ليرد الوصل سريعاً ويدرك التعادل بعد ٤ دقائق فقط عبر مهاجمه ليما الذي سدد كرة قوية من تمريرة زميله مينديز ليستمر التعادل حتى نهاية الشوط الاول.

ونجح لاعب الوصل البرازيلي مينديز منح فريقه التقدم في الدقيقة ٧٢ إثر عرضية تلقاها مِن مواطنه كايو.

وفاجأ الاعصار ضيفه بهدف البرازيلي غابرييل في الوقت القاتل وشهدت الدقائق الاخيرة من اللقاء طرد حارس حتا عبيد ثاني.