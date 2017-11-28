بطي بن مكتوم يزور الوصل لدعم مسيرته

قام الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الأسبق، بزيارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وكان في استقباله راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، ومحمد علي العامري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للنادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الوصل، حيث اجتمع باللاعبين وحثهم على بذل قصارى جهدهم وتقديم الأفضل في المباريات القادمة،.

من ناحية أخرى، يؤدي اليوم الوصل تدريبه الرئيسي على ملعبه في زعبيل استعداداً لمباراة الخميس المقبل ضد حتا في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي والتي تعتبر مهمة للغاية في مسيرة الأصفر، حيث يبحث الفريق عن الفوز لكي يستمر في الزحف نحو حسم لقب بطل الشتاء لهذا الموسم.

ويطمح الإمبراطور إلى قنص النقاط الثلاث والعودة بنتيجة إيجابية من ملعب حتا، وخصوصاً بعد التعادل الذي مني به الوصل في الجولة الماضية أمام عجمان، ويحتل الإمبراطور صدارة الدوري برصيد 21 .