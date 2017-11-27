ما هي الرياضات التي تناسب طفلك وكيف تختارها؟

تتمتع الرياضة بأهمية كبيرة للأطفال حيث إنها تسهم بشكل كبير في نموهم الجسدي والنفسي والذهني. ويمكن للأطفال البدء في ممارسة الرياضة مبكراً شرط اختيار الرياضة المناسبة لأعمارهم.



وأوضحت البروفيسورة كاتيا شميت، الأستاذة بمعهد العلوم الرياضية بجامعة هومبولت بالعاصمة الألمانية برلين، أن الرياضة تساعد على تقوية العضلات وتطوير القدرات الحركية وتدريب التناسق والتوازن، فضلاً عن رفع القدرة على التركيز وتنمية المهارات الاجتماعية للأطفال، لا سيما الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة اليد.



ومن جانبها، ترى إلونا جيرلينج من الجامعة الرياضية الألمانية بمدينة كولن، أن الرياضات التنافسية ليست مناسبة للأطفال في سن رياض الأطفال، مشيرة إلى أنه من المهم أن يمارس الأطفال في هذا السن الرياضات، التي تتطلب حركات جسدية طبيعية تتسم بطابع اللعب واللهو.



وأضافت أنه إذا بدأ الطفل في ممارسة رياضة يتم فيها تدريب مجموعة عضلية معينة فقط، فقد تكون النتيجة حدوث أضرار بالعمود الفقري. لذا فمن المهم ممارسة رياضة تعمل على تدريب الجسم بشكل شامل.



في سن رياض الأطفال ..ينصح الخبراء بممارسة الرياضات التالية:



- الجمباز: ترى الخبيرة الرياضية الألمانية نيكول جريسنر أن الجمباز يعد رياضة مناسبة في سن رياض الأطفال، حيث إنه يمثل أساساً جيداً للغاية لكل أنواع الرياضات الأخرى.



- الجودو: يساعد الجودو على تقوية الجهاز العضلي الهيكلي المعروف أيضاً باسم الجهاز الحركي، كما أنه يسهم في تدريب مهارات التناسق والتوازن.



- اليوغا: يمكن للأطفال البدء في ممارسة اليوغا بدءاً من عمر 3 سنوات، ولكن بالاشتراك مع الجمباز لأن اليوغا وحدها غير كافية.



من سن التعليم الأساسي .. يمكن للأطفال ممارسة الرياضات التالية:



- رياضات الكرة: تساعد رياضات الكرة على تنمية المهارات الاجتماعية لدى الأطفال؛ حيث يتعلم الأطفال خلالها اتخاذ الأدوار والتواصل المشترك والعمل الجماعي ومن ثم اكتساب روح الفريق.



- الرياضات الإيقاعية والباليه: يمكن للأطفال البدء في ممارسة هذه الرياضات بدءاً من عمر 5 سنوات، وهي تحتاج إلى أساس جسدي جيد، كي يتمكن الطفل من أداء حركات فنية تحتاج إلى المهارة. وتسهم هذه الرياضات في تدريب مهارات التناسق والتوازن لدى الطفل.