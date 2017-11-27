الإعلان عن الفائزين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

انطلق قبل قليل الموتمر الصحفي للإعلان عن الفائزين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقال مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة: أتقدم بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، على التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود الذي عزز مكانة الجائزة المرموقة و جعلها في صدارة الجوائز العالمية في مجال تكريم المبدعين وترسيخ الإبداع في العمل الرياضي. وذكر الطاير أن قيمة الجوائز المالية في النسخة التاسعة بلغت 7.5 ملايين درهم وسيتم تكريم الفائزين في العاشر من شهر يناير 2018.

فوز عمر عبدالرحمن "عمّوري" بجائزة الرياضي المحلي لحصوله على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2016 بالإضافة إلى حصوله على أفضل لاعب إماراتي وأفضل لاعب خليجي وأفضل لاعب عربيhttps://t.co/CyCUfuUrON@Amoory10 @MBRaward #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Z434S5J3D3 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 27, 2017

اختيار صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الشخصية الرياضية العربيةhttps://t.co/CyCUfuUrON@MBRaward #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pQTLoGyLoc — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 27, 2017

اختيار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للتسامح الشخصية الرياضية المحلية في النسخة التاسعة للجائزة، وذلك تقديرا لجهود معاليه في إثراء الحركة الرياضية في دولة #الإمارات https://t.co/CyCUfuUrON @MBRaward #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gXDqWDEszU — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 27, 2017

وقائع المؤتمر الصفي لإعلان الفائزين بـ"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" https://t.co/mZq4OaVkAN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 27, 2017

الحكم المحلي: إبراهيم يوسف المنصوري وذلك لإدارته المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2017 وكأس القارات لكرة القدم الشاطئية.

المدرب المحلي: سعيد بن سرور وذلك لحصوله على العديد من الإنجازات والألقاب العالمية في سباقات الفروسية وحصوله على لقب أفضل المدربين للمرة الثامنة على التوالي ووصوله إلى الفوز رقم 200 في الفئة الأولى العالمية مسجلًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا.

المؤسسة المحلية: اتحاد الإمارات للجوجيتسو وذلك لدوره في تمكين المرأة رياضيًا من خلال خلق بطولات بإدارة نسائية موجهة إلى العنصر النسائي بهدف زيادة عدد الممارسات للعبة وبناء منتخبات وطنية مثلت الدولة في بطولات دولية وقارية وأفرزت نتائج إيجابية لأول مرة بإجمالي 16 ميدالية.

الرياضي العربي: نور عاطف الشربيني (مصر) وذلك لفوزها ببطولة العالم للسيدات للاسكواش للمرة الثانية على التوالي 2016، و 2017 والاحتفاظ بالتصنيف العالمي للعبة.

الإداري العربي: د. إبراهيم بن محمد القناص (السعودية)

وذلك لإسهاماته في وصول الكاراتيه السعودي إلى مصاف الدول العالمية، ودوره في التوفيق بين التفوق الرياضي والتفوق التعليمي ليصبح لديه أبطال عالم وأبطال آسيا في الكاراتيه متفوقين رياضيًا وعلميًا.

الحكم العربي: طارق بن محمد الصويعي (تونس)، وذلك لاختياره كأفضل حكم على مستوى العالم في رياضة ألعاب القوى لأصحاب الهمم، وتعيينه رئيسًا للجنة التحكيم في أولمبياد بكين 2008 وأولمبياد لندن 2012، وأولمبياد البرازيل 2016، وبطولات العالم 2011 بنيوزيلندا و 2013 بفرنسا و 2015 بالدوحة، و 2017 بلندن، بالإضافة إلى تعيينه حكمًا رئيسيًا في كؤوس العالم من 2013 إلى 2017.

-------

المدرب العربي: فارس علي العساف ( الأردن)، وذلك لإسهاماته في الحصول على إنجازات عالمية في التايكواندو وهي الحصول على برونزية بطولة العالم للتايكوندو في عام 2017، بالإضافة إلى إسهاماته السابقة في الحصول على أول ميدالية عربية ذهبية أولمبية.



الفريق العربي:

منتخب العراق للناشئين لكرة القدم، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا بكرة القدم للناشئين عام 2016 رغم الظروف والتحديات التي تمر بها جمهورية العراق

الاتحادات الدولية الأولمبية الصيفية: الاتحاد الدولي للدراجات بسويسرا، وذلك لإطلاقه مبادرة الاتحاد في مجال تمكين المرأة في تأسيس بطولة العالم للسيدات وزيادة مشاركتهن عالميًا في هذه اللعبة وتحقيق المساواة بين الجنسين في البطولات العالمية، بالإضافة إلى تمكينها في كافة جوانب اللعبة من ممارسة وتدريب وإدارة.

الاتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية: المجلس الدولي للكريكيت بالإمارات، وذلك لإطلاقه مبادرة في مجال تمكين المرأة من خلال تنظيم كأس العالم للكريكيت للسيدات وهو الأكثر مشاهدة في تاريخ اللعبة من خلال التغطية التلفزيونية لجميع المباريات وكذلك ارتفاع شعبية كريكت السيدات ليس فقط في المملكة المتحدة وأستراليا، بل في جميع بلدان العالم من خلال استثمار المجلس للحملات التسويقية والترويجية والتي أظهرت أفضل لاعبات العالم وزادت نسبة المشاهدين والمتابعين لها.

رياضي ناشيء محلي حقق نجاحات متميزة:

تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة بدعم الناشئين ، واستمرارا للعمل بقرار مجلس الأمناء باشراك الجمهور في التصويت لاختيار الرياضيين الناشئين الثلاثة عبر التصويت من قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة ، فقد ترشح للتصويت النهائي 6 رياضيين، علما بأن أخر يوم للتصويت لهذه الفئة هو 31/12/2017 وسوف يتم تكريمهم خلال الحفل الختامي في 10 يناير وفق الترتيب النهائي، و هم:

- عبدالله غلوم علي المازمي حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين للتايكواندو 2017.

- عمر محمد علوان الفضلي، حصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو تحت 18 سنة والمصنف الأول على مستوى العالم في رياضة الجوجيتسو فئة الناشئين.

- وديمة سعيد عبدالله اليافعي، حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للجوجيتسو وهي المصنفة الأولى على مستوى العالم في رياضة الجوجيتسو فئة الناشئات.

- ميثة عبدالله حسن عبدالله، حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا للناشئين وهي أول ميدالية آسيوية للبنات في الجودو.

- عمار محمد علي السدراني، حصل على المركز الثاني في بطولة آسيا الغربية للشطرنج الكلاسيكي تحت 12 سنة والمركز الثالث في بطولة آسيا الغربية للشطرنج السريع تحت 12 سنة.

- حسين يوسف أنور يوسف، حصل على لقب أفضل لاعب تحت 8 سنوات لكرة القدم في خمس بطولات متالية في أندية الدولة.

رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي: محمد بن مصطفى بن سلمان السويق لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين للتايكواندو عام 2017،

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى: فريدة هشام عثمان (مصر)، أول رياضية عربية تحقق ميدالية عالمية في السباحة في بطولات العالم للسباحة، وهو الحصول على الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية بالمجر 2017.

رياضي حقق انجاز في ظروف وتحديات صعبة ( فئة أصحاب الهمم ): حصل عليها الثنائي التوأم الجزائري في ألعاب القوى وهما:

فؤاد السبتي بقة، لحصوله على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بلندن 2017 والميدالية الفضية في سباق 1500 متر، كما حطم الرقم القياسي للبطولة في هذا السباق.

عبداللطيف السبتي بقة، لحصوله على الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بلندن 2017 والميدالية الفضية في سباق 800 متر، وحطم الرقم القياسي للبطولة العالمية في هذا السباق.

جائزة الإبداع الرياضي الأولمبي:

وهي فئة جديدة تم استحداثها في هذه الدورة تقديرا للمبدعين العرب في الدورات الأولمبية ممن حققوا انجازات في الفترة التي سبقت إطلاق الجائزة و أيضا خلال فترة الجائزة، وقد تم منحها مناصفة بين:

- محمد القمودي (تونس)، أكثر لاعب عربي حصل على ميداليات أولمبية من تاريخ مشاركات العرب في الدورات الأولمبية ولغاية الآن برصيد 4 ميداليات فضية طوكيو 1964 وذهبية وبرونزية مكسيكو 1968 وفضية ميونخ 1972م.

- هشام القروج (المغرب)، من أفضل العدائين في سباق 1500 متر مازال رقمه القياسي في سباق 1500 متر الذي حققه في روما عام 1998، قائمًا لحد الآن ولم يتمكن أي عداء من تحطيمه، وهو ثاني أكثر عربي حصولا على الميداليات الأولمبية برصيد 3 ميداليات، فضية سيدني 2000، وذهبيتين في أثينا 2004.