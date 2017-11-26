إعلان الفائزين بـ"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" غدا

يعلن مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" غدا في فندق فيرساتشي بمنطقة الجداف أسماء الرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات الفائزين بفئات الدورة التاسعة للجائزة .

يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يتحدث فيه سعادة مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة ومصطفى العرفاوي عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة التحكيم بالجائزة وموزة المري أمين عام الجائزة بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الفائزين في فئات الدورة التاسعة للجائزة من الشخصيات القيادية والرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية التي حققت انجازات متميزة خلال الفترة من 21 سبتمبر 2016 وحتى 31 أغسطس 2017 ومن بينها الشخصية الرياضية المحلية والشخصية الرياضية العربية واللاعبين والمدربين والإداريين والفرق والمؤسسات الفائزة بفئات الإبداع الرياضي الفردي والجماعي والمؤسسي على المستويين المحلي والعربي وفئة الإبداع الرياضي المؤسسي على المستوى الدولي بالإضافة إلى الفائزين في الفئات التقديرية الذين سيتم تكريمهم في الحفل السنوي للجائزة والمقرر تنظيمه يوم 10 يناير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتواصل عملية التصويت على أسماء 6 رياضيين ناشئين إماراتيين يتنافسون للفوز بفئة الرياضي الناشئ المحلي وذلك عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة وهي الفئة التي تم إطلاقها تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة وتم طرح أسمائهم ووصف إنجازاتهم للجمهور للتصويت عليها حيث سيستمر تصويت الجمهور حتى يوم 31 ديسمبر المقبل وسيكون لتصويت الجمهور وزن معين ضمن القرار النهائي لإعلان الفائزين في هذه الفئة وسيكون الإعلان الرسمي عن الفائزين في فئة الناشئين في يوم حفل التكريم المقرر في 10 يناير 2018.