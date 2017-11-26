كوزمين: أخطاء التحكيم تسيء لكرة الإمارات

حمّل الروماني أولاريو كوزمين مدرب شباب الأهلي- دبي سلسلة التعادلات التي وقع فيها فريقه إلى الحكام بسبب أخطائهم التي وصفها بالمتكررة آخرها في مواجهة النصر مساء أول من أمس التي حسمها التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ورغم إشادته بالمستوى الفني للفريقين والمباراة بشكل عام، إلا أنه أكد أنها لم تخل من الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة وحرمت فريقه من فوز مستحقّ.

وقال: عندما يقرر شخص الفريق الفائز أو الخاسر، فهو أمر يسيء إلى كرة الإمارات، ومرة أخرى نتعرض إلى المشكلة نفسها، ولم أتحدث عن الأخطاء التحكيمية سابقا لأن فريقي لم يقدم الأداء المطلوب منه ولم نكن نستحق حينها الفوز.

ولكن في هذه المباراة لم يكن هناك أي احترام لنا من قبل الحكم، لاعبونا يقاتلون على أرضية الملعب ويتدربون بجدية ويجتهدون لكن يوجد شخص آخر هو من يحدد مصير النتيجة، ويمنح أخطاء للمنافس غير موجودة والكرة الثابتة التي جاء منها هدف النصر لم تكن أصلا خطأ، أصبح الأمر لا يحتمل لأن الأخطاء التحكيمية تعددت ضدنا أمام العين والجزيرة والوحدة وتتكرر في كل مباراة،.

ولو تم احتساب هذه الأخطاء لصالحنا لكانت الأمور مختلفة، عندما نلعب بطريقة سيئة لا نقل شيئا ولكن في مباراة النصر كنا نستحق الفوز والحكم حرمنا 3 نقاط، وأعتقد أن الحكم شاب، ومستوى المباراة أعلى منه.

وعن خروج شباب الأهلي بالتعادل الخامس على التوالي، أوضح كوزمين أن فريقه كان يستحق الخروج بنتائج أفضل في المباريات السابقة ومنها مواجهة العين التي لعبها منقوصاً من لاعب ولم يحصل على ركلة جزاء مستحقة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تكررت معه حتى أمام الجزيرة، وقال: ما يحصل معنا يمكن أن نعتبره عدم تقدير لجهود اللاعبين أولاً، المباراة كانت جميلة والندية عالية.

ولكن لاعب يرتكب أكثر من 10 أخطاء ويتعمد الضرب دون أن يحصل على بطاقة، هذا الحكم من الممكن أن يتم إيقافه مباراتين لكنه سيعود للتحكيم من جديد، وهو ما حصل فعلاً عندما تم إيقاف حكم أخطأ بحقنا قبل أن يعود ويرتكب الخطأ نفسه في مباراة الوصل والظفرة.

معنويات

وكشف المدرب الروماني أن الأخطاء الواضحة التي ارتكبت في حق فريقه ستؤثر بشكل كبير على معنويات لاعبيه حتى أن بعضهم كانوا يصيحون بعد المباراة لشعورهم بالقهر، وقال: لقد جاءتهم الفرصة للعودة إلى المنافسة، اتركوهم يقاتلون، لزيادة متعة الدوري.

من جهته عبر الايطالي تشيزاري برانديللي مدرب النصر عن رضاه وسعادته بالتعادل، وقال: واجهنا أحد أقوى الفرق في دوري الخليج العربي، وهو في الأصل فريق متكون من أفضل اللاعبين في 3 فرق بعد عملية الدمج، وبدأ الموسم وعينه على اللقب، لذا أشعر بالرضا والسعادة بالنتيجة.

لقد لعبنا بقوة وحماس حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، ونجحنا في العودة بعد التأخر بهدف ولم نكتف بالتعادل بل حاولنا الخروج بنقاط الفوز، وفي النهاية النقطة التي حققناها هي في الحقيقة بطعم الفوز بالنسبة لنا.

فرص

وأكد برانديللي أن الفريقين قدما مستوى جيداً وكل واحد منهما كان قادراً على إنهائها لصالحه، وقال: أوجدنا بعض الفرص الخطرة لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة نهاية كل هجمـة، بشكل عام أنا سعيد بالأداء الذي قدمناه وعلينا أن ننظر إلى الجانب المملوء من الكأس، لقد كنا منهزمين أمام فريق كبير يضم لاعبين مميزين ونجحنا في العودة أمامه والخروج بنقطة.

وأوضح المدرب الإيطالي أنه بالرغم من الغيابات العديدة التي شهدتها تشكيلة النصر إلا انه نجح في تقديم كرة قدم جميلة والخروج بنتيجة مرضية، مشيراً إلى أن مواطنه ماورو زاراتي لعب أمام شباب أهلي دبي أفضل مباراة وسجل هدفاً جميلاً، وقال: مثلما تحدثنا في البداية، زاراتي لاعب جيد لكنه يحتاج إلى لعب أكثر من مباراة حتى يستعيد مستواه الحقيقي، وأعتقد أنه يملك الكثير لتقديمه في المباراة المقبلة.

حظوظ

وعن حظوظ النصر في المنافسة على لقب الدوري، قال: إدارة الفريق لم تطلب مني الفوز باللقب، وحالياً هدفنا تحسين وضع الفريق وتطوير الأداء، والاقتراب أكثر ما يمكن من فرق المقدمة، وأعتقد أننا على الطريق الصحيح وبإمكاننا الوصول إلى هدفنا، وفي حال استمرار هذا الأداء سنتمكن من الفوز بلقب الدوري خلال موسمين أو ثلاثة، وعندما نكون جاهزين لتحقيق اللقب لن نتردد في الإعلان عن ذلك.