قراء «البيان » يستبعدون نيل «عموري» الجائزة الآسيوية

اعتبر 76 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مستوى عمر عبد الرحمن الحالي، لا يؤهله للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، في حين رأى 24 % أن مستوى عموري الحالي يؤهله لنيل الجائزة.

ولم تختلف النسب كثيراً في استطلاع «البيان» على موقعها الإلكتروني، حيث أكد 69 % أن مستوى لاعب نادي العين الحالي لا يؤهله للفوز بالجائزة، مقابل 31 % اعتبروا أن مستواه يعطيه الأحقية.

واختلفت النسب في استطلاع الصحيفة على «فيسبوك» لصالح «عموري»، حيث رأى 54 % من المشاركين أن مستوى اللاعب يؤهله لنيل الجائزة، مقابل 46 % قالوا: لا.

وحول نتيجة الاستطلاع، أكد المدرب الوطني عيد باروت، أن عمر عبد الرحمن غاب عن مناسبات كثيرة، سواء في لقاءات الأبيض أو فريقه العين، بسبب الضغط الذي وقع على لاعبي المنتخب، وتعرض عدد كبير من النجوم للإصابة، من ضمنهم عموري وأحمد خليل وعلي مبخوت، مشيراً إلى أن سوء البرمجة وعدم التنسيق بين نادي العين والمنتخب، أدى إلى غياب عمر عبد الرحمن عن الساحة وتراجع مستواه.

دعم عموري

وقال باروت: «تعرض لاعبو الأبيض لضغط شديد في الفترة الماضية، وحتى يعود «عموري» لمستواه الحقيقي، يحتاج إلى الراحة والتقاط الأنفاس، وقد رأيناه في بعض مباريات العين مؤخراً، وقد بدأ في العودة لمستواه الحقيقي.

وأضاف: «لا بد أن نقف ونساند «عموري» ونرشحه لنيل لقب أفضل لاعب في آسيا، وعلى الجميع أن يقف بجانبه ويدعمه، فهو لاعب مميز وعنصر مهم بالنسبة لمنتخبنا الوطني».

معايير الجائزة

ومن جانبه، قال المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر: «إن معايير الجائزة لا تخضع لمقياس واحد، وليست قاصرة على مستوى اللاعب فحسب، لكنها تأخذ في عين الاعتبار موقف فريقه أو المنتخب الوطني الذي يمثله، وهذه الأمور تأخذ في الحسبان». وأضاف: «بكل تأكيد، نتمنى التوفيق للاعب المتميز الموهوب عمر عبد الرحمن، بأن ينال الجائزة، وندعمه ونقف بجواره».

وقال عبد القادر: «للأسف، هناك بعض الأمور التي تؤثر في أداء اللاعبين، وبالتالي عدم نيل أي منهم الألقاب، وتتمثل في ضعف المنافسة في دوري الخليج العربي، ولو نظرنا إلى مستويات الفريق، لوجدنا أربعة فرق فحسب تمتلك مستويات ثابتة، في حين أن باقي الفرق، وعددها ثمانية، لا تمتلك المستوى المطلوب، ونشاهد في الكثير من المناسبات، مباريات لا تليق بدوري المحترفين».

وأضاف: «حتى نعيد لنجومنا بريقهم، لا بد من تقوية الدوري والتنافسية فيه، وبالتالي، سيفرز لنا منتخباً قوياً، يستطيع أن ينافس ويخرج لنا العديد من النجوم».

واختتم عبد القادر حديثه قائلاً: «عمر عبد الرحمن لاعب مميز، ويمتلك عقلية كروية رائعة، ونتمنى له التوفيق».