وفاة وليد مراد لاعب النصر والوصل سابقا

انتقل إلى رحمة الله تعالى مهاجم نادي النصر والوصل سابقا وليد مراد شقيق علي مراد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الايطالي تشيزاري برانديللي.
انتقل إلى رحمة الله تعالى مهاجم نادي النصر والوصل سابقا وليد مراد شقيق علي مراد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الايطالي تشيزاري برانديللي.
انتقل إلى رحمة الله تعالى مهاجم نادي النصر والوصل سابقا وليد مراد شقيق علي مراد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الايطالي تشيزاري برانديللي.
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