وفاة وليد مراد لاعب النصر والوصل سابقا

المصدر:
  • دبي-البيان الرياضي
التاريخ:
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 انتقل إلى رحمة الله تعالى مهاجم نادي النصر والوصل سابقا وليد مراد شقيق علي مراد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الايطالي تشيزاري برانديللي.

 

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