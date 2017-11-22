الحثبور يهدي تذاكر الديربي لجمهور العميد

المصدر:
  • دبي-البيان الرياضي
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تكفل  عبد الله الحثبور عضو مجلس الشرف النصراوي بشراء التذاكر المخصصة لجمهور العميد في مباراة الديربي أمام شباب أهلي دبي المقررة على ملعب العوير بعد غد لحساب الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.

 

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