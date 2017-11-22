الحثبور يهدي تذاكر الديربي لجمهور العميد

تكفل عبد الله الحثبور عضو مجلس الشرف النصراوي بشراء التذاكر المخصصة لجمهور العميد في مباراة الديربي أمام شباب أهلي دبي المقررة على ملعب العوير بعد غد لحساب الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.
تكفل عبد الله الحثبور عضو مجلس الشرف النصراوي بشراء التذاكر المخصصة لجمهور العميد في مباراة الديربي أمام شباب أهلي دبي المقررة على ملعب العوير بعد غد لحساب الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.
تكفل عبد الله الحثبور عضو مجلس الشرف النصراوي بشراء التذاكر المخصصة لجمهور العميد في مباراة الديربي أمام شباب أهلي دبي المقررة على ملعب العوير بعد غد
طالب نادي الوصل عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" جماهيره بعدم الالتفات للشائعات.
أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم ارتباطه مع المدير الفني للمنتخب الأول إدغاردو باوزا، وذلك بعد "عملية تقييم فنية شاملة
يخسر النصر لاعبين مؤثرين في تشكيلته الأساسية قبل مواجهة شباب الأهلي دبي بعد غد لحساب الجولة التاسعة لدوري الخليج
فعاليات كثيرة ومنوعة أقامتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في مشاركتها في تحدي دبي للياقة البدنية، أقل ما توصف بالقياسية
بدأ المنتخب التونسي خطوات عملية لتدعيم «نسور قرطاج» بالطيور المهاجرة من أصل تونسي، الذين لم يتلقوا دعوة للمشاركة مع
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على حسابه في
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يتجدد الحديث الموسم الحالي عن معدل زمن اللعب الفعلي في مباريات دوري الخليج العربي، وهو القضية التي كانت قد استحوذت على
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رفض محمد اليماحي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الحكام، اتهام الحكام بأنهم السبب الرئيس في قلة زمن اللعب
أكد الدولي المغربي مبارك بوصوفة صانع ألعاب فريق الجزيرة، أن مشاركة فخر أبوظبي في مونديال الأندية، وإمكانية تفوقه وتأهله