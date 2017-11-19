ترشيح عموري وخريبين لجائزة «الأفضل» في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب لعام 2017، وتضمنت عمر عبد الرحمن، نجم العين، وأفضل لاعب في آسيا (2016)، والسوري عمر خريبين، لاعب الهلال السعودي، والصيني وو لاي مهاجم شنغهاي سيبغ الصيني، ويقام الحفل السنوي للجوائز 29 الجاري في بانكوك.

وكان عموري توج بالجائزة العام الماضي بعدما أسهم في قيادة فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016، قبل أن يخسر أمام تشونبوك الكوري الجنوبي 2 - 3 في مجموع المباراتين

من ناحية أخرى برز اسم مدرب أستراليا بوستيكوغلو ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب، بعد قيادته المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2018، إضافة إلى اليابانيين ايشي ماساتادا وتاكافومي هوري.