الجزيرة يخطف تعادلاً ثميناً من العين

عرقل الجزيرة مضيفه العين وحرمه من ثلاث نقاط ثمينة بعد أن خطف منه تعادلاً ثميناً قبل ثلاث دقائق من نهاية الزمن الرسمي للمباراة عندما استفاد المهاجم علي مبخوت من خطأ دفاعي قاتل داخل منطقة العين، ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه بعد تسجيله الهدف الأول ( ق 36)، وكان المهاجم السويدي ماركوس بيرغ سجل هدفي العين ( ق 9، 18) قبل خروجه مستبدلاً من قبل مدربه، وذلك في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

رفع العين رصيده إلى (18 نقطة)، في المركز الثاني خلف الوصل المتصدر، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى (10نقاط)، وهذا هو التعادل رقم 15 في تاريخ مواجهات الفريقين البالغة بمباراة اليوم 66 مباراة، وتعتبر كفة العين هي الراجحة ب 34 فوزا مقابل 17 للجزيرة، وسجل العين في شباك الجزيرة 116 هدفا مقابل 77 هدفا للأخير.