توترالعلاقة بين أحمد خليل والجزيرة

كشف مصدر مسؤول في شركة الجزيرة لكرة القدم ان العلاقة اصبحت متوترة بين الإدارة والدولي أحمد خليل، واصبحت المصحلة وتحقيق المكاسب هي الفيصل في هذا الملف.

وقال المصدر لـ البيان الرياضي إن احمد خليل هو الذي تقدم بطلب شفهي إلى الإدارة وأبدى رغبته في الرحيل، خلال الميركاتو الشتوي، مع التمسك بفرصة المشاركة في مونديال الأندية والذي ينطلق من 6 وإلى 16 ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي والعين، في المقابل واففقت الإدارة على طلب اللاعب وأبدت احترامها لرغبته، مع التمسك بفرصة تنازل اللاعب عن بعض مستحقات ومميزاته والذي ذكرت التقارير الاعلامية انها 17 مليون درهم في الموسم الواحد، ويمتمد عقد احمد خليل إلى موسمين قادمين بخلاف الحالي.

واضاف التفاوض جاري بين اللاعب والإدارة حول القيمة المالية التي سيتقاضها خليل، نظير الموافقة على رحيله وتحديد وجهته المستقبلية سواء الانضمام إلى احد اندية الدولة، أو تلقي عروضا ً خارجية.

ويذكر ان خليل تلقى عرضاً شفهياً من أحد الأندية الصينية، بالأضافة دخول ناديي العين والنصر على خط التفاوض.

في سياق نفسه تمسكت شركة الجزيرة الرياضية على لسان أحد مسؤوليها بأن اللاعب مقيد في كشوفات النادي والذي بدوره يخضع لبرنامج طبي، من اجل تعافية بالاصابة التي ألمت به في العضلة الامامية، وقد شارف احمد خليل على العلاج والمشاركة في التدريبات، وجميع الخيارات مفتوحة امام الإدارة في فترة الانتقالات الشتوية ببقاء اللاعب أو رحيله.

وصادف خليل سوء حظ عقب انتقاله إلى فخر أبوظبي قادماً من شباب الأهلي دبي، ولم يشارك سوى 34 دقيقة خلال الجولة الأولى والثانية للدوري، نتيجة اصابته في العضلة الأمامية تغيب على اثرها عن تدريبات الفريق وخضوعه لبرنامج علاجي.