الأبيض الإماراتي يتغلب على ضيفه الأوزبكي وديا

تغلب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على ضيفه المنتخب الأوزبكي بهدف نظيف، وذلك في المباراة الودية التي جرت بين المنتخبين مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد، وهى التجربة الودية الثانية والأخيرة للأبيض الإماراتي في معسكره بمدينة العين.

وجاء هدف الأبيض الإماراتي الوحيد بواسطة المهاجم العائد لصفوف المنتخب بعد شفائه من الإصابة علي مبخوت الذي استفاد من تمريرة عامر عبد الرحمن، وكسر مصيدة التسلل التي نصبها له الدفاع الأوزبكي، لينفرد بالمرمي ويراوغ الحارس ببراعة، قبل أن يضع الكرة بهدوء في الشباك ( ق 15).

وشهدت المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع طرد مدافع منتخبنا الوطني محمد أحمد الذي دخل بديلا في الشوط الثاني، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وغلب على المباراة الجانب التكتيكي من الجانبين مع أفضلية نسبية لمنتخبنا الوطني الذي أهدر العديد من الفرص خلال شوطي اللعب عن طريق علي مبخوت وعمر عبد الرحمن، وبالمقابل هدد المنتخب الأوزبكي مرمي الأبيض الإماراتي في أكثر من مناسبة ولكن براعة الحارس خالد عيسي حالت دون اهتزاز الشباك لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا الوطني بهدف دون رد.

وأشرك الجهاز الفني للأبيض الإماراتي 17 لاعبا في المباراة بهدف تجريبهم والوقوف على قدراتهم، ويأتي تجمع منتخبنا الوطني في معسكر العين في إطار خطة برنامج تحضيري يتم تنفيذها على مراحل بالاستفادة من أيام فيفا، استعدادا لنهائيات بطولة الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.