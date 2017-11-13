كانافارو يزور شباب الأهلي- دبي

قام المدرب الإيطالي فابيو كانافارو، بزيارة ناديه السابق شباب الأهلي- دبي، والالتقاء بالمدرب الروماني كوزمين، للحديث عن ذكريات قديمة جمعت بينهما خلال فترة العمل التي قضاها كانافارو مدرباً مساعداً مع كوزمين في النادي الأهلي، والذي شهد أيضاً، ختام رحلة كانافارو لاعباً في ملاعب الكرة.

كان غوانزهو ايفرغراند، بطل الدوري الصيني 7 مرات، قد أعلن منذ أيام قليلة، تعاقده مع المدرب الإيطالي كانافارو، ليحل بديلاً للبرازيلي لويز فيليبي سكولاري، الذي ترك النادي بعد انتهاء عقده عقب قيادته الفريق للفوز بآخر ثلاثة ألقاب للدوري إضافة إلى دوري أبطال آسيا في 2015.

يعود كانافارو إلى قيادة غوانزهو ايفرغراند، والذي سبق وقضى معه 7 أشهر، خلفا لمواطنه مارشيلو ليبي في نهاية 2014، قبل أن تتم إقالته في يونيو من العام التالي، ويأتي سكولاري لتولي المسؤولية.

ومنذ ذلك الحين، تولى المدافع السابق البالغ عمره 44 عاما، والفائز بكأس العالم، تدريب النصر السعودي، قبل أن يعود إلى الصين ويقود تيانغين قوانغيان للفوز بلقب الدرجة الثانية في 2016، ولاحتلال الفريق للمركز الثالث في الدوري الصيني هذا الموسم، والتأهل لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى، قبل أن يستقيل الأسبوع الماضي من تدريب الفريق.