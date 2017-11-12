عودة مبخوت للأبيض قبل مواجهة أوزبكستان

بات في حكم المؤكد مشاركة المهاجم علي مبخوت مع منتخبنا الوطني في مباراته الودية الثانية أمام منتخب أوزبكستان والمقررة الثلاثاء على ملعب إستاد خليفة بن زايد بالعين، وذلك بعد الاطمئنان على اللاعب الذي شارك مع فريقه بنادي الجزيرة أول من أمس أمام النصر في كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين بإذن من الجهاز الفني الذي استبعده سابقا من المنتخب إلي حين التأكد من إصابته، وبالمقابل سيغيب عن المباراة المرتقبة الثنائي محمد مرزوق، وأحمد برمان بداعي الإصابة.

واستأنف منتخبنا الوطني مناوراته الميدانية في معسكره الاعدادي بمدينة العين، حيث أجرى اليوم حصة تدريبية تحت قيادة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، استعدادا للتجربة الودية الثانية التي تجمعه بضيفه المنتخب الأوزبكي بعد غد الثلاثاء على ملعب استاد خليفة بن زايد.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة قصيرة استمرت لـ 24 ساعة عقب مباراة الأبيض الودية الأولى أمام هاييتي التي جرت يوم الجمعة الماضي على ملعب استاد خليفة بن زايد، وانتهت بفوز الضيوف بهدف دون رد، وعمد المدرب خلال المران الذي أجراه المنتخب اليوم إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الأبيض في تجربته الودية الأولى بعد أن أخضع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة في الجوانب الفنية والتكتيكية، وسيتابع المنتخب تحضيراته الميدانية بمران أخير يجريه غدا الأثنين، ينتظر أن يقف خلاله المدرب زاكيروني على جهوزية اللاعبين فنيا وبدنيا لمواجهة أوزبكستان قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة.