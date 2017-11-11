شباب الأهلي يحرم الوصل من التأهل لربع نهائي الكأس مؤقتاً

تعادل فريق الوصل مع ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 2-2، في مواجهة الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي، ليحرم شباب الأهلي منافسه الوصل من بطاقة التأهل لدور الربع النهائي للبطولة بصورة مؤقتة.

أحرز هدفي الوصل كايو كانيدو من ضربة جزاء " 45"، وعبد الله صالح " 75"، بينما سجل هدفي شباب الأهلي الكوري شانج جون مون " 69"، وماخيت ديوب " 88".

وبالنتيجة يرفع الوصل رصيده إلى 7 نقاط محافظاً على صدارة المجموعة الثانية، بينما رفع شباب الأهلي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع.

ووجد مدرب شباب الأهلي الروماني أورلايو كوزمين نفسه في موقف صعب عندما اضطر لاستبدال المحترف البرازيلي لوفانور بسبب الإصابة والدفع بداوود علي وذلك في وقت مبكر " 26".