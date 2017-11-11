النصر يسحب شكواه ضد الوصل

أكدت مصادر للبيان الرياضي أن إدارة نادي النصر سحبت شكواها ضد الوصل بشأن الفيديو المسيء للاعبين ضمن ضفوف الفهود وهي الشكوى التي صدرت بموجبها عقوبة إيقاف لاعبا الوصل ليما وكايو مباراتين وتغريم كل منهما 20 ألف درهما، وبدوره قام الوصل بالاستئناف على العقوبة.

من جانبه أشاد نادي الوصل بالخطوة مؤكداً على متانة العلاقة التي تربط بين الناديين.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد أوقفت لاعباً الوصل ليما وكايو مباراتين وتغريم كل منهما 20 ألف درهم، وفق المادة 7 من لائحة الانضباط، على خلفية الحركات المسيئة التي قاما بها في شريط فيديو منتشر على موقع التواصل الاجتماعي، مع توجيه انذار لنادي الوصل للقيام بدورة في توعيه لاعبيه.