فيديو.. لماذا بكى دوغلاس بعد تسجيله رباعية في مرمى الظفرة؟

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رصدت كاميرا التلفزيون المهاجم البرازيلي دوغلاس داينفريس لاعب العين وهو يذرف الدموع عقب تسجيله هدفه الشخصي الرابع، والخامس للعين، في مواجهة الفريق أمام الظفرة والتي حقق خلالها العين فوزاً عريضا بنتيجة 7- 1 مساء اليوم على ملعب خليفة بن زايد، لحساب الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

وأوضح اللاعب في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة، أن سبب دموعه هو أن والدته ترقد بالمستشفى نظرا لمعاناتها من مشاكل في القلب.

 

 

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  • الصورة: دوغلاس يقود العين للفوز على الظفرة بسباعية

    دوغلاس يقود العين للفوز على الظفرة بسباعية

    حقق العين فوزاً عريضا على ضيفة الظفرة بنتيجة 7- 1 مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد، لحساب الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين

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