دوغلاس يقود العين للفوز على الظفرة بسباعية

حقق العين فوزاً عريضا على ضيفة الظفرة بنتيجة 7- 1 مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد، لحساب الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، ويدين العين في فوزه الكبير لنجميه البرازيليين داينفريس دوغلاس بتسجيله سوبر هاتريك ( ق 25، 30، 45، 55)، وكايو لوكاس الذى سجل هدفين ( ق 36، 69)، ويوسف أحمد ( ق 89)، فيما سجل للظفرة اللاعب عبدالله الصيعري ( ق 85).

وبهذه النتيجة تقدم العين الى المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ( 4 نقاط)، بفارق الأهداف عن النصر الذي يتساوى معه بنفس رصيد النقاط، فيما بقي فريق الظفرة في المركز السادس والأخير ،

وكانت كاميرا التلفزيون رصدت المهاجم البرازيلي دوغلاس داينفريس وهو يذرف الدموع عقب تسجيله هدفه الشخصي الرابع، والخامس للعين، ولم يتبين سبب بكائه بعد.