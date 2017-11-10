"النصر" والصدارة للجزيرة

فك الجزيرة الارتباط مع النصر وانفرد بصدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بفوزه على النصر نفسه 3-صفر في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان لحساب الجولة الثالثة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط وبقي النصر في نقاطه الـ 4، وجاء فوز الجزيرة بعد تقدمه في الشوط الأول بهدفين من صناعة متقنة للبرازيلي روماريو لكل من علي مبخوت "ق 20" وراشيدوف "ق 25"، ثم أضاف بديل مبخوت، أحمد ربيع الهدف الثالث "ق 65" من أول لمسة بعد دخوله من تمريرة ذهبية من سالم عبد الله، لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد للجزيرة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عبد الله ناجي للساحة وحسن الحمادي مساعد اول وطلال راشد مساعد ثان واحمد الغيص حكما رابعاً.