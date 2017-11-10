منتخبنا الوطني يخسر أولى تجاربه بقيادة زاكيروني

خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم 0-1 أمام ضيفه منتخب هاييتي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد خليفة بن زايد في أولى تجارب الأبيض الودية بمعسكر العين تحت قيادة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي أتاح فرصة المشاركة بالمباراة لعشرين لاعبا ، وبعد شوط أول هادئ إلى حد ما نجح منتخب هاييتي الضيف في التقدم بالهدف الأول (بنيران صديقة) عندما سدد اللاعب نازون كرة ارتدت من القائم واصطدمت بمدافع منتخبنا محمود خميس وولجت المرمى ( ق 25).

مع بداية الشوط الثاني أجرى منتخبنا عدداً من التبديلات ليتحسن أداء الأبيض الاماراتي ليضيع له عدد من الفرص أبرزها رأسية إسماعيل أحمد وتسديدة خميس إسماعيل اللتين اصطدمتا بالعارضة، وذلك قبل أن ينوب القائم الأيمن عن الضيوف في التصدي لتسديدة عمر عبد الرحمن بعد مرور ساعة من المباراة، ولم تفلح محاولات الأبيض الإماراتي في تعديل النتيجة لتنتهى المباراة بفوز هاييتي بهدف دون رد.

وسيتابع منتخبنا تحضيراته الميدانية في معسكره بمدينة العين، إلى حين موعد المباراة الودية الثانية أمام منتخب أوزبكستان والمقررة 14 أكتوبر الجاري.