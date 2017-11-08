الفيفا يلزم كروزيرو البرازيلي بسداد 850 ألف دولار للوحدة

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، نادي كروزيرو البرازيلي، بسداد 850 ألف دولار لنادي الوحدة، قيمة مستحقات " العنابي " نظير إعارة لاعب الوحدة السابق دينلسون للنادي البرازيلي لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الصيفية في يوليو عام 2016.

وكانت لجنة فض المنازعات بـ " الفيفا " قد حكمت لصالح الوحدة بالحصول على مستحقاته كاملة لدى النادي البرازيلي والبالغة 850 ألف دولار، بعدما تقدم الوحدة بشكوى ضد كروزيرو إثر امتناعه عن دفع قيمة إعارة اللاعب في تلك الفترة.

وقال رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أحمد الرميثي، إن نادي كروزيرو البرازيلي تقدم باستئناف على حكم الفيفا لكسب المزيد من الوقت والمماطلة في دفع المبلغ بعدما كسب الوحدة القضية، مؤكداً سلامة موقف النادي في القضية وثقته في الحصول على حقوقه بناء على العقود التي وقعت بين الناديين.