النصر يفتقد 6 لاعبين أمام الجزيرة

يفتقد النصر 6 لاعبين في لقائه المقبل أمام الجزيرة بعد غد لحساب الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي التي تقام على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، بسبب انضمام 4 عناصر إلى معسكر المنتخب الوطني، هم خليفة مبارك ومحمود خميس وجاسم يعقوب وطارق أحمد، واللبناني جوان العمري بسبب التحاقه بمنتخب بلاده وفواز عوانة المصاب.

وأكد الايطالي تشيزاري برانديللي مدرب الفريق أن هذه الغيابات لن تقلل من عزيمة النصر لتحقيق الفوز بهدف الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى وانه يسعى لاستعادة جهود سالم صالح والبرازيلي مارسيلو سيرينو العائدين من إصابة، موضحا أن خسارة لقاء الديربي أمام الوصل الخميس الماضي جعلته يكتشف المعدن الأصيل والشخصية القوية للاعبي النصر وإدارة الفريق بشكل عام من ناحية قدرتهم على تجاوز العثرة، وقال :" أنا فخور وسعيد في الوقت نفسه بتدريب النصر لأن الأشخاص المحيطين بي لاعبين وإدارة على قدر المسؤولية، والجميع أظهر الأشياء المحفزة عقب الخسارة