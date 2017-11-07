"المحترفين" تفوز بجائزة أفضل منظمة كرة معترف بها من الاتحاد الآسيوي

فازت لجنة دوري المحترفين، بجائزة أفضل منظمة كرة قدم معترف بها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن حفل صناعة الرياضة الآسيوية، والذي استضافته بانكوك عاصمة تايلاند اليوم، وتم فيه تكريم الفائزين في 23 فئة مختلفة من فئات الجائزة.

وكانت لجنة دوري المحترفين، قد تأهلت إلى المرحلة النهائية للمنافسة على جائزتين ضمن مسابقة صناعة الرياضة في آسيا، حيث تنافست على جائزة أفضل منظمة رياضية في آسيا، ضمن 6 من أفضل الدوريات المحلية في القارة الآسيوية، وهي دوري المحترفين السعودي، الدوري الياباني، الدوري الصيني الممتاز، الدوري الأسترالي، إضافة إلى الاتحاد التايلندي لكرة القدم.

كما تم اختيار لجنة دوري المحترفين في القائمة النهائية، ضمن 10 ملفات مرشحة للفوز بجائزة أفضل مبادرة مجتمعية في مجال الرياضة، بعدما أطلقت اللجنة أكثر من 10 مبادرات في الموسم الماضي تزامناً مع عام الخير.

ويأتي دخول لجنة دوري المحترفين ضمن القائمة النهائية للمنافسين على الجائزتين بعد أن حقق دورينا تطوراً ملموساً في الموسم الماضي، وتصدر قائمة الدوريات الآسيوية لثلاث مرات متتالية طبقاً للتصنيف المعتمد الذي يصدر من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.