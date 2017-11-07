إيقاف عموري مباراة وغرامة 50 الف درهم

لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تعاقب لاعب العين عمر عبد الرحمن بالإيقاف مباراة واحدة والغرامة 50 الف درهم لقيامه بتوجيه لكمة للاعب الوحدة محمد الشحي خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري الخليج العربي.
ورفضت اللجنة شكوي العين ضد تيجالي.
لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تعاقب لاعب العين عمر عبد الرحمن بالإيقاف مباراة واحدة والغرامة 50 الف درهم لقيامه بتوجيه لكمة للاعب الوحدة محمد الشحي خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري الخليج العربي.
ورفضت اللجنة شكوي العين ضد تيجالي.
لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تعاقب لاعب العين عمر عبد الرحمن بالإيقاف مباراة واحدة والغرامة 50 الف درهم لقيامه بتوجيه لكمة للاعب الوحدة محمد الشحي
أصبح الثنائي علي مبخوت، ومحمد عبد الرحمن (عجب) خارج حسابات المدير الفني لمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الإيطالي ألبرتو
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، واحتفالا بمرور 10 سنوات على انطلاق فعاليات المهرجان
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح،
أكدت مجموعة واسعة من القيادات الرياضية النسائية استجابتها الفورية ودعمها لدعوة معالي الوزيرة نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة،
أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، في الجلسة الأولى للمؤتمر
أكدت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب، أن إنجازات المرأة
ترسم القوارب والسفن الشراعية المحلية 22 و60 قدماً، لوحات رياضية تراثية فريدة في شواطئ دبي يومي الجمعة والسبت المقبلين،
أبرم اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، اتفاقية شراكة غير مسبوقة بينه وبين الاتحاد الدولي للمحترفين للسنوكر، تنفيذاً
تابع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مناوراته الميدانية، وأجرى أمس مرانه الثاني في معسكر العين، تحت قيادة المدرب
قدم طاقم برنامج المنصة بقيادة عدنان حمد قراءة واقعية للقائمة التي اختارها المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخوض