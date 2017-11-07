إيقاف عموري مباراة وغرامة 50 الف درهم

المصدر:
  • العوضي النمر
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لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تعاقب لاعب العين عمر عبد الرحمن بالإيقاف مباراة واحدة والغرامة 50 الف درهم لقيامه بتوجيه لكمة للاعب الوحدة محمد الشحي خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري الخليج العربي.

ورفضت اللجنة  شكوي العين ضد تيجالي.

 

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