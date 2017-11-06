«التاير» يخرج الهواء الساخن من صدر الأسطورة

رغم العتاب الشديد من الأسطورة مارادونا مدرب الفجيرة للحكم محمد عبيد خادم، الذي أدار مباراة فريقه والعروبة في دوري الدرجة الأولى، لاحتسابه ركلة جزاء ضد «الذئاب» اعتبرها مارادونا غير صحيحة، إلا أن الصدفة وحدها، نجحت في الصلح بين الاثنين، بسبب «تاير» سيارة الأسطورة، والذي تعرض للثقب أثناء عودته إلى دبي، فأثناء تبديل «التاير»، ظهر الحكم محمد عبيد بسيارته أثناء عودته من الفجيرة أيضا، وتوقف عارضاً اصطحاب «الأسطورة» في سيارته، إلى دبي، وبالفعل وافق مارادونا، وأخرج الهواء الساخن من صدره لغضبه من الحكم، وداعبه (عبر مترجمه محمد النجار)، بـ«أنه أصبح لا يحمل في قلبه أي شيء تجاهه، وأن عتابه على قراره انتهى بعد هذا المعروف»، وزاد «أصبحنا حبايب».

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة يظهر فيها مارادونا واقفاً على طريق الفجيرة - دبي يتابع استبدال أحد إطارات سيارته.