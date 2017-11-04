الأبيض خامساً في "شاطئية القارات"

أنهى منتخبنا الوطني مشاركته في بطولة هواوي كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، في المركز الخامس عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف.

وقدم منتخبنا الوطني شوطاً أولا جيداً وكان الأقرب للتسجيل من ثلاث فرص واضحة أهدرها تباعا من اقدام كابتن الفريق وليد محمدي ثم هاشم المنتصر فيما أنقذ الدفاع المصري تسديدة علي محمد على خط المرمى، قبل أن ينتفض منتخب الفراعنة في الثوان الأخيرة ويحصل على سلسلة من الفرص الخطرة أبرزها تسديدة طه الحسيني التي تألق في التصدي لها محمد الجسمي.

وشهد الشوط الثاني بداية قوية للأبيض لكنه لم يستغل افضليته في خلق الفرص بسبب افتقاد المسة الأخيرة وتألق حارس مرمى المنتخب المصري عبد العزيز ابراهيم، وقبل نهاية الشوط بـ32 ثانية نجح منتخبنا الوطني في افتتاح التسجيل بواسطة عباس دارياه من ركلة حرة.

وتمكن المنتخب المصري، الذي انهى البطولة في المركز السادس، من إداراك التعادل في الشوط الثالث عن طريق مصطفى أحمد (ق5) بعد أن استغل تقدم حارس المرمى حميد جمال ورفع به الكرة، ونجح علي كريم في إعادة الاسبقية للأبيض من رحلة حرة أسكنها الشباك في الدقيقة الأخيرة للمباراة ويصعد بمنتخبنا إلى المركز الخامس.

وكان الأبيض أنهى مشاركته العام الماضي في المركز السابع بعد أن حصل مرتين على الميدالية البرونزية في 2012 و2013 فيما أنهى المنتخب المصري مشاركته العام الماضي خامساً ورابعاً في 2015.