ليما: نحترم النصر ولم نقصد الإساءة إلى أحد

أكد ثنائي الوصل فابيو ليما وكايو كانيدو أن شريط الفيديو المتداول قبل «ديربي النصر والوصل» الذي فجر أزمة بين الفريقين وكاد يتسبب في ايقافهما عن المباراة مجرد مزحة قام بتصويرها مع أطفال صغار، ولم يقصد بها أية إساءة أو التقليل من شأن النصر.

وكان الوصل حسم لقاء الديربي مساء أول من أمس بثنائية ليما ليكون المستفيد الأبرز من أحداث ما قبل المباراة، بداية من نقل الديربي من استاد زعبيل إلى استاد راشد ثم قضية شريط الفيديو.

وأكد ليما أن الفيديو تم تصويره بشكل عفوي بناء على طلب أطفال صغار وقال: طلب منا أحد المشجعين الحديث عن الديربي، والجميع تحدث بعفوية كما أننا نكن كل الإحترام للنصر. ما ظهر في الفيديو مجرد مزحة لم نقصد بها الإساءة إلى أحد، وبالنسبة لي لم أخرج عن النص ولم ارتكب أي فعل مسيء، اللقطة التي قمت بها في الفيديو حركة أعبر من خلالها عن الفرحة بتسجيل الأهداف.

وأنا اكن للنصر ولجماهيره كل الاحترام والتقدير، قد أغادر الوصل غداً وأنضم إلى النصر وهذا الأمر كان قريبا في السابق، لقد جئت إلى دبي للعب كرة القدم وليس لافتعال المشاكل مع أحد، أجدد اعتذاري لكل منتسبي النصر وأنا أحترم الجميع النصر وشباب الأهلي وكل الفرق.

وعن كيفية تلقيه خبر إيقافه، قال: أخبرني حميد يوسف مدير الفريق عن إيقافي مباراتين بعد نهاية مران الثلاثاء الماضي، بسبب شريط الفيديو، واستغربت الأمر لأني لم أقصد أية إساءة لأحد، ونحن نحترم كل الفرق.

وشدد ليما على أن الوصل فريق كبير يقدم مستويات قوية في الدوري وحقه في المنافسة مشروع، مشيراً إلى أن كسب نقاط خارج ملعبه وأمام فريق بحجم النصر يؤكد أن الوصل متمسك بحلمه الكبير، وقال: سعيد بخوض المباراة، وبالفوز الذي منحنا 3 نقاط مهمة، وفي كل مرة نؤكد أننا نراهن جدياً على اللقب.

وأضاف: شكك البعض في الوصل، كونه لا يملك فريقاً مثل العين أو الجزيرة، ولكن الوصل بدأ رحلة التغيير منذ 3 مواسم ونحن نسير على الطريق الصحيح، وأثبتنا مرة أخرى أننا فريق جدير بالاحترام وحقنا في المنافسة مشروع، الكل يحترم الوصل، وحالياً نتصدر الدوري وسنشارك في دوري أبطال آسيا، ونحن فريق كبير.

توقع

من جهته، شدد كايو أنه بعيد تماماً عن الإساءة للنصر وانه تم تصوير الفيديو المذكور بعفوية، وقال:الأبطال الحقيقيون للفيديو هم أطفال صغار طلبوا منا توقع نتيجة المباراة، وشخصياً لم اذكر النصر بالإسم، و أحترم كل الفرق والتحدي أمر عادي في كرة القدم، لعبت ضد النصر مرات عديدة وأكنّ له ولاعبيه كل التقدير، لقد اعتذرت لهم عما صدر مني بعفوية وأخبرتهم أني أحترمهم كثيراً.

وتلك الحركة التي قمت بها منتشرة في الدوري البرازيلي ونحن نتحدى بعضنا من خلالها ولا نقصد بها الإساءة، وفي شريط الفيديو لم أذكر أي اسم، لا النصر ولا أي فريق آخر، ما أقصده هو قتل المباراة وهو تحد معروف.

وللأسف كل شخص قام بتأويل الفيديو بطريقة مختلفة، أنا لاعب أجنبي، أحب الإمارات والدوري وكل شيء هنا جميل وأحترم كل الفرق، وحزنت كثيراً عندما أعلموني بالإيقاف ولم أتحمل إمكانية غيابي عن الديربي، ولم أستوعب ذلك خصوصاً أني لم أقم بما يستحق تلك العقوبة.

فرص

من جهته، أكد د.حسن سهيل عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن العميد قدم مباراة جيدة، ولكنه لم يستغل الفرص التي حصل عليها خاصة نهاية الشوط الأول التي كانت قادرة على قلب مجريات اللعب، نافياً أي تأثير للأحداث التي سبقت المباراة على تركيز اللاعبين.

وقال: جاء الديربي مثلما كنا نتمنى، منافسة قوية ولعب سريع من الجانبين، ولكن النصر أهدر مجموعة من الفرص حكمت عليه بالخسارة، وعلينا تقبل ما حصل بصدر رحب ونفكر في المستقبل.

وعن تأثير الإصابات، قال: النصر حاول الـتأقلم معها، مشيراً إلى أن الفريق افتقد عناصر مهمة لأسباب صحية حيث ضمت قائمة المصابين الحارس أحمد شمبيه، وفواز عوانة وسالم صالح واحمد خميس كما لعب طارق أحمد والبرازيلي مارسيلو سيرينو مصابين.

حافز

أكد حميد يوسف مدير فريق الوصل أن لاعبي الفهود نجحوا في الشوط الثاني في تسجيل هدفين بعد أن استغلوا المساحات الواسعة التي تركها لاعبو النصر، فضلاً عن اللعب على المرتدات التي حسمت نتيجة اللقاء لصالح الوصل، مشيراً إلى أن الفريقين قدما مباراة كبيرة ونشكر الجمهور الذي حضر.

وفي تعليقه على قرار لجنة الانضباط بإيقاف كايو وليما قال: كان يوماً صعباً عندما تلقينا الخبر، ولكن بعد الإستئناف والموافقة على مشاركة اللاعبين، حصلنا على دافع قوي للخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف: طلب الجهاز الفني من اللاعبين التركيز في الملعب لأن المباراة داخل المستطيل الأخضر وليس خارجه، مشيراً إلى أن على الوصل نسيان الأحداث الأخيرة والتركيز في المباريات المقبلة.

سر القناع

كشف طارق أحمد لاعب النصر سر ارتدائه قناع الوجه خلال المباراة مؤكدا أنه بسبب إصابة تلقاها على مستوى الانف «شرخ» في الجولة الماضية أمام الظفرة، وثمن طارق أحمد المستوى الذي ظهر عليه الوصل في «الديربي» ووصفه بـ «المتطور».

مشيراً إلى أن الوصل كان مستحوذاً على المباراة بشكل جيد وان النصر لم يستغل الفرص التي أتيحت له على مدار الشوطين رغم خطورتها، وقال: حصلنا على فرص واضحة في المقابل استغل الوصل كرة ثابتة سجل منها الهدف الأول الذي فتح المباراة.

وأضاف: نعاني في النصر حالياً من الناحية الهجومية وعلينا أن نتكاتف أكثر ونطور مستوانا، وما نقدمه الآن ليس المستوى المتعود عليه فريقنا والمعروف باللعب الجماعي، يجب ألا نلقي باللوم على شخص ثان بل نلوم أنفسنا أولاً، ونحاول استعادة مستوانا الحقيقي.