برانديلي: العميد لا يستحق الخسارة

أكد الإيطالي تشيزاري برانديلي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أن فريقه لا يستحق الخسارة بموجب الأداء الذي قدمه في الملعب، وقال في تعليقه على المباراة:" من الصعب وصف الأحداث والشعور بعد النتيجة التي آلت إليها المباراة، ولا نستحق الخسارة وكانت لدينا فرص أكثر وأعتذر للجميع ولجماهير النصر وقدمنا مباراة جيدة وكبيرة، وكل المطلوب منا أن نرجع ونقوم بتصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة.

وأضاف:" لم تسبب الأحداث التي سبقت المباراة أي تأثير على اللاعبين أو الجهاز الفني وتعاملنا معها بصورة جيدة ومحترفة، مشيراً إلى أن النصر تحصل على العديد من الفرص للتسجيل، لكن كانت هناك صعوبة من قبل لاعبينا في الوصول لمرمى الوصل.